Gaziantepliler nohut dürüme akın etti

Müşteriler acılı ve acısız olarak hazırlanan nohut dürümünü yiyerek, bu lezzetle olan özlemini sonlandırdı.

Kentteki işletmecilerden Ahmet Kesen, vatandaşların nohut dürümünü çok özlediğini ifade ederek, "Pandeminin başlamasıyla birlikte müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı açısından iş yerimiz kapalıydı. Şu anda sosyal mesafe kuralları ile ilgili tüm çalışmalarımızı yaptık. Gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. 1 Haziran itibariyle çalışmaya başladık.