Gaziantep'te eşsiz bir kültür yolculuğu (Gaziantep gezilecek yerler)

Konaklama olarak ise şehir merkezinde kalmanızı öneririm. Ben üç gidişimde de Tuğcan Otel’de kaldım. Çok merkezi ve her yere yürüme mesafesindeydi.

Ülke genelinde Pazartesi günleri müze ve ören yerleri kapalı olduğundan bu hususa dikkat etmeniz önemli. Zira Gaziantep bir müze cenneti.