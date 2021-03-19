Gaziantep'te gezilecek en güzel 11 yer

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi , sanat tarihçisi ve arkeologların aynı zamanda tarih ve kültür meraklılarının göz bebeği Türkiye’yi ziyaret etmek için tek başına sebep oluşturabilecek bir zenginliğe sahip. Gerek bina büyüklüğü gerekse sergilenen mozaiklerin kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük mozaik müzelerinden birisidir.

Şahinbey Sınırları içerisinde bulunan Gaziantep Savaş Müzesi, yapılan restorasyon sonrasında, " Şahinbey Milli Mücadele Müzesi " olarak yeniden projelendirilmiştir. Gaziantep’in direniş destanı tüm yönleriyle, etkili sunum alanları ve bu mücadelenin ruhunu taşıyan destansı bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulmuştur. Gaziantep’in direniş destanının tüm yönleriyle anlatıldığı müze ziyaretçilerini beklemektedir...