Gaziantep'te gezilecek en güzel 11 yer

ntv.com.tr 19.03.2021 - 11:13
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, sanat tarihçisi ve arkeologların aynı zamanda tarih ve kültür meraklılarının göz bebeği Türkiye’yi ziyaret etmek için tek başına sebep oluşturabilecek bir zenginliğe sahip. Gerek bina büyüklüğü gerekse sergilenen mozaiklerin kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük mozaik müzelerinden birisidir.
Şahinbey Sınırları içerisinde bulunan Gaziantep Savaş Müzesi, yapılan restorasyon sonrasında, "Şahinbey Milli Mücadele Müzesi" olarak yeniden projelendirilmiştir. Gaziantep’in direniş destanı tüm yönleriyle, etkili sunum alanları ve bu mücadelenin ruhunu taşıyan destansı bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulmuştur. Gaziantep’in direniş destanının tüm yönleriyle anlatıldığı müze ziyaretçilerini beklemektedir...
Türkiye’de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olan Gaziantep Kalesi, gerek ihtişamı ve heybetiyle, gerekse bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehrin tam merkezindedir. Yaklaşık 25-30 metre yükseklikte bulunan bir tepe üzerinde olan kale, Gaziantep'in nadide yapıları arasındadır.
Genel olarak Bakırcılar Çarşısı olarak adlandırılan; ancak, birçok el sanatı esnafının üretim yaptığı bir çarşılar kompleksinden oluşan Gaziantep Bakırcılar Çarşısı ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile bizlere başka bir dönemden kesitler sunmaktadır. Tarihi Kentler Birliği’nin “Başarı Ödülü”ne layık görülen çarşıda bakırcılık yoğun bir şekilde yapılmaktadır.
Gümrük Hanı, geleneksel Osmanlı han mimarisi içinde tek avlulu, iki katlı han mimarisi özellikleri taşımaktadır. Gaziantep'teki 18 han yapısından biri olan Gümrük Hanı, şehrin içinde yer almakta ve içinde yolcu konaklamasının yanı sıra ahır mekânları da bulundurmaktadır. Yapı, eski kent merkezinde bulunduğu konum itibariyle, turistik ve iş gezisi amacıyla gelecek tüm insanların tercih edeceği bir merkez konumundadır.
Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden birisi olan Gaziantep Hamam Müzesi, Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliyenin hamam bölümü olarak hizmet vermiştir. Vakfiyesine göre, 1577 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. 2015 yılında restorasyonu tamamlanarak, Gaziantep hamam kültürünün yaşatıldığı bir müze haline dönüştürülmüştür.
İslam Bilim Tarihi Müzesi, İslam kültür coğrafyasındaki bilimsel faaliyetleri, icatları ve keşifleri alanında birçok ilki ve yeniliği barındıran bir müzecilik anlayışıyla ziyaretçileriyle buluşmaktadır. İslam medeniyetinin bilim ve teknik alanındaki rolünün anlatıldığı İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde, Müslüman Bilim İnsanları tarafından yapılan ve günümüze küçük değişikliklerle ulaşmış birçok icat ve keşif eşliğinde tarihte bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
Karkamış Antik Kenti, Karkamış ilçesi yakınında yer almaktadır. Yapılan kazılar sonucunda bulunan kabartmalar, M.Ö. bin yıl başlarındaki yaşam biçimine, giysilerine ve kültürüne ışık tutmaktadır. Karkamış kabartmalarının, büyük çoğunluğu bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.
Gaziantep mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Gaziantep mutfağında kullanılan araç ve gereçlerin teşhir edildiği ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin görseller halinde sergilendiği Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Türkiye’de kurulmuş ilk mutfak müzesi olma özelliğine de sahiptir.
Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, İslâhiye ilçesinin 22 km. Güneydoğusunda, Yesemek Köyü’nün Karatepe sırtlarında yer almaktadır. Arazi, menekşemsi gri renkte, literatürde dolarit adıyla bilinen çok ince gözenekli bazalt taşlarından oluşmaktadır.
Yesemek Açık Hava Müzesi; devasa bir atölye ve atölyede meslek icra eden heykeltıraş sayısı değerlendirdirildiğinde, o dönemde bu topraklarda yaşayanların sanata verdikleri önemi de gözler önüne sermektedir.