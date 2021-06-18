Gaziantep'te UNESCO listesinde bir açık hava müzesi: Yesemek

518 heykelin taslak olarak yapıldığını ve birçok figür bulunduğunu belirten Çiçek, "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi yaklaşık 3 bin yıla dayanan bir tarihe sahiptir. Geçmiş yıllarda bu atölyenin kurulmasının sebebi zengin taş ocağının olması ve taşların işlenmeye müsait olmasıdır. 110 dönümlük bir alana sahiptir. Tepe kısımda taş ocağı yer alırken, buradaki eserlerin özelliği ise hepsinin taslak olması ve tam bitmemiş olmasıdır" dedi.

Yesemek bölgesinde yapılan heykellerin geçmişte birçok kente gönderildiğini anlatan Çiçek, "O dönem bu atölyelerde bu taşlar yapılıyor ve Çorum'a gönderiliyor. Aslan, ayı adam, kraliçe, savaş arabası ve mimari parçalar gibi birçok figürler yapmışlar. Burada yapılan 10 tonluk taşlar Çorum'a kızak ve kalaslar üzerinde taşınarak götürülüyormuş. Bugün bitmiş hallerinin birçok şehirde örnekleri vardır. 518 adet olan taşların ağırlıkları 1 ile 10 ton arasında değişiyor" diye konuştu.

Açık hava müzesinin bulunduğu alanın 1800'lü yıllarda keşfedildiğini de dile getiren Çiçek, "Burası bulunduktan sonra dünyaya tanıtılıyor. Dünyanın her yerinden ziyaretçilerimiz geliyor. Geçmiş dönemde turlar geliyordu. Pandemi nedeniyle ara verilmişti ama turların yeniden başlamasını bekliyoruz. Yurt dışından gelen vatandaşlar buraya daha çok ilgi gösteriyor. Biz normalleşme ile birlikte ziyaretçilerimizin gelmesiyle hareketlilik başlamasını umuyoruz" dedi.