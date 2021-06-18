Gaziantep'te UNESCO listesinde bir açık hava müzesi: Yesemek

Anadolu Ajansı - DHA 18.06.2021 - 13:41
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, 110 dönümlük alan üzerinde bulunuyor.
Gün ışığına çıkarılan bazalt taşından oluşan aslan, dağ tanrısı, savaş arabası gibi heykellerin bulunduğu alanda, tonlarca ağırlıktaki 518 heykel sergileniyor.
Her yıl binlerce ziyaretçi, yurt içi ve yurt dışından Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne gelerek dev heykelleri inceliyor.
Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi rehberi Ali Çiçek, açık havada sergilenen heykellerin 1 ile 10 ton arasında ağırlıklarının bulunduğunu söyledi.
518 heykelin taslak olarak yapıldığını ve birçok figür bulunduğunu belirten Çiçek, "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi yaklaşık 3 bin yıla dayanan bir tarihe sahiptir. Geçmiş yıllarda bu atölyenin kurulmasının sebebi zengin taş ocağının olması ve taşların işlenmeye müsait olmasıdır. 110 dönümlük bir alana sahiptir. Tepe kısımda taş ocağı yer alırken, buradaki eserlerin özelliği ise hepsinin taslak olması ve tam bitmemiş olmasıdır" dedi.
Açık hava müzesinin bulunduğu alanın 1800'lü yıllarda keşfedildiğini de dile getiren Çiçek, "Burası bulunduktan sonra dünyaya tanıtılıyor. Dünyanın her yerinden ziyaretçilerimiz geliyor. Geçmiş dönemde turlar geliyordu. Pandemi nedeniyle ara verilmişti ama turların yeniden başlamasını bekliyoruz. Yurt dışından gelen vatandaşlar buraya daha çok ilgi gösteriyor. Biz normalleşme ile birlikte ziyaretçilerimizin gelmesiyle hareketlilik başlamasını umuyoruz" dedi.