Geçmişe bir yolculuk yapmak isteyeceğiniz eski havayolu fotoğrafları
Uçaklar, seyahat etmenin en hızlı ve en rahat yolu. Bugün rahatça seyahat etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Geçmişte bu kadar fırsat var mıydı? Business Insider'ın derlediği bu fotoğraflar muhtemelen sizi oldukça etkileyecek...
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Delta Hava Yolları, 1969
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2Delta Hava Yolları, 1970
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3Delta Hava Yolları, 1970
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KLM Royal Dutch Hava Yolları, 1970
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5Delta Hava Yolları, 1950-1956
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Delta Hava Yolları, 1959
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7Delta Hava Yolları, 1954-1965
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KLM Hava Yolları, 1949
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9Delta Hava Yolları, 1959
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10Iberia Hava Yolları
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KLM Hava Yolları, 1958
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British Hava Yolları, 1960'lar
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13British Hava Yolları
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14British Hava Yolları
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15KLM Hava Yolları, 1971
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16Delta Hava Yolları, 1960'lar
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