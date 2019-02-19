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Geçmişe bir yolculuk yapmak isteyeceğiniz eski havayolu fotoğrafları

Uçaklar, seyahat etmenin en hızlı ve en rahat yolu. Bugün rahatça seyahat etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Geçmişte bu kadar fırsat var mıydı? Business Insider'ın derlediği bu fotoğraflar muhtemelen sizi oldukça etkileyecek...

  • 1

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar

    Delta Hava Yolları, 1969

  • 2

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
    Delta Hava Yolları, 1970
  • 3

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
    Delta Hava Yolları, 1970
  • 4

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar

    KLM Royal Dutch Hava Yolları, 1970

  • 5

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
    Delta Hava Yolları, 1950-1956
  • 6

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar

    Delta Hava Yolları, 1959

  • 7

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
    Delta Hava Yolları, 1954-1965
  • 8

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar

    KLM Hava Yolları, 1949

  • 9

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
    Delta Hava Yolları, 1959
  • 10

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
    Iberia Hava Yolları
  • 11

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar

    KLM Hava Yolları, 1958

  • 12

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar

    British Hava Yolları, 1960'lar

  • 13

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
    British Hava Yolları
  • 14

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
    British Hava Yolları
  • 15

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
    KLM Hava Yolları, 1971
  • 16

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
    Delta Hava Yolları, 1960'lar
  • 17

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
  • 18

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
  • 19

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
  • 20

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
  • 21

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
  • 22

    eski havayolu fotoğrafları, uçak içi fotoğraflar, seyahat, uçaktan fotoğraflar
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