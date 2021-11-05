Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar

Artvin’in Kaçhal Dağı eteklerindeki 1100 yıllık olduğu tahmin edilen kilisenin içi, bölge halkı ve doğa tutkunlarının uğraşları sonucu ilk kez görüntülendi. Kilisenin restore edilerek, inanç turizmine kazandırılması isteniyor.

Haberler - İHA 05.11.2021 - 10:37

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 1

’in Karçhal Dağı'nın eteklerinde sarp kayalıktaki 1100 yıl önce yapıldığı tahmin edilen asırlık , bölge halkının yoğun çabası sonucunda doğa tutkunları ve fotoğrafçılar aracılığıyla görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 2

Geçtiğimiz yıl drone yardımıyla keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 3

Artvin'in Sümela'sı olmaya aday kilisenin içinde kemer köprü, soğuk hava depoları, mahzenler ve yer altı mağaraları tespit edildi.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 4

Karçhal Dağı'nın eteklerinde yer alan 3 bin 428 rakımlı asırlık kilise, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 5

kitaplarında Nukha Sakdari adı verilen, bölge halkı tarafından ise Kilayet Manastırı ya da Bakireler Kilisesi olarak bilinen yapı, zor ve dik bir yamaçta kayaların üzerinde yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 6

Kilisenin restore edilerek, inanç turizmine kazandırılması isteniyor.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 7

Kitabesi bulunmayan yapının bölgede önemli dini faaliyetlerde bulunan rahip Grigor Kanzda tarafından kurulduğu tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 8

Amatör fotoğrafçı ve aynı zamanda turizm rehberli Osman Demir ve ekibi, zorlu kayalıklardan kilisenin içine girmeyi başardı.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 9

Kilisenin içini ilk kez görüntüleyen Demir, böğle halkı tarafından tarihi kilisenin korunmasını ve inanç turizmine kazandırılmasını istendiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 10

Kilisenin sarp kayanın üzerinde yer aldığını söyleyen Demir “Bu kilise Karadeniz'in ikinci Sümela'sı' olarak da biliniyor. Bulunduğu alanda küçük şapel, gözetleme kuleleri var. Biri tamamen yıkılmış, diğerinin beden duvarları hala ayakta" dedi.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 11

Kilayet Manastırı'ndan fotoğraflar...

Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 12
Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 13
Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 14
Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar - 15

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