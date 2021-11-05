Geçtiğimiz yıl keşfedilen Kilayet Manastırı'ndan ilk fotoğraflar

Haberler - İHA 05.11.2021 - 10:37
Geçtiğimiz yıl drone yardımıyla keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi.
Artvin'in Sümela'sı olmaya aday kilisenin içinde kemer köprü, soğuk hava depoları, mahzenler ve yer altı mağaraları tespit edildi.
Karçhal Dağı'nın eteklerinde yer alan 3 bin 428 rakımlı asırlık kilise, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Tarih kitaplarında Nukha Sakdari adı verilen, bölge halkı tarafından ise Kilayet Manastırı ya da Bakireler Kilisesi olarak bilinen yapı, zor ve dik bir yamaçta kayaların üzerinde yer alıyor.
Kilisenin restore edilerek, inanç turizmine kazandırılması isteniyor.
Kitabesi bulunmayan yapının bölgede önemli dini faaliyetlerde bulunan rahip Grigor Kanzda tarafından kurulduğu tahmin ediliyor.
Amatör fotoğrafçı ve aynı zamanda turizm rehberli Osman Demir ve ekibi, zorlu kayalıklardan kilisenin içine girmeyi başardı.
Kilisenin içini ilk kez görüntüleyen Demir, böğle halkı tarafından tarihi kilisenin korunmasını ve inanç turizmine kazandırılmasını istendiğini ifade etti.
Kilisenin sarp kayanın üzerinde yer aldığını söyleyen Demir “Bu kilise Karadeniz'in ikinci Sümela'sı' olarak da biliniyor. Bulunduğu alanda küçük şapel, gözetleme kuleleri var. Biri tamamen yıkılmış, diğerinin beden duvarları hala ayakta" dedi.
Kilayet Manastırı'ndan fotoğraflar...