Gelecek güneşli günler için hayvan dostu oteller

ntv.com.tr 11.04.2020 - 13:53
Özellikle son yıllarda yeni düzenlemeler yapan tesisler, evcil hayvan sahiplerine minik dostlarıyla birlikte konaklama imkanı sunuyor. İşte size konforlu bir konaklama hizmeti sunan hayvan dostu oteller...
En iyi Kapadokya otelleri arasında gösterilen Argos In Cappadocia, Uçhisar bölgesinde yer alıyor. Muhteşem bir panoramik Kapadokya manzarasına ev sahipliği yapan tesis, mağara ve tarihi evlerden titizlikle restore edilmiş bir binada misafirlerini ağırlıyor. Mutfağında doğal ürünlerle yapılmış lezzetli yemeklerin servis edildiği Argos In Capadocia, oda kahvaltı konseptinde hizmet veriyor. Kapadokya'da unutulmaz bir tatil için tercih edebileceğiniz bu harika otele, evcil hayvanınızla konaklama yapabiliyorsunuz.
Marmaris-Hisarönü'nde denizin yanı başında yer alan D Maris Bay, lüks ve konforun bir arada sunulduğu tesisinde huzur dolu bir konaklama hizmeti sunuyor. Açık yüzme havuzu, incecik kumlu özel plaj alanı, SPA olanakları ve muhteşem lezzetlerle dolu açık büfe ve alakart restoranları ile bir tatilden beklediğiniz tüm konforu sağlıyor. Tesiste evcil hayvanınızla konaklamanız için ise tek yapmanız gereken otelin evcil hayvan konaklama koşulları hakkında detaylı bilgi almak.
Assos-Kadırga Koyu’nda denize sıfır konumda yer alan Assos Dove Hotel Resort & SPA, konuklarına konfor dolu bir seyahatin kapılarını açıyor. Bünyesinde şezlong ve şemsiyelerle donatılmış özel plaj alanı ve ayrıca su kaydırağına da sahip olan açık yüzme havuzlarına sahip olan tesis, arzuya göre her şey dahil ya da yarım pansiyon gibi konseptlerde hizmet veriyor. Otelde önceden bilgi vermeniz durumunda ise evcil hayvanınızla konaklama gerçekleştirebiliyorsunuz.
Bodrum-Yalıkavak’ta özellikle ev konforundan vazgeçemeyenlere hitap eden Sun Garden Apart Otel, size ve sevdiklerinize keyifli bir konaklama hizmeti sunuyor. Evcil hayvanınızla gönül rahatlığıyla konaklayabileceğiniz otel, hem yemyeşil bir bahçeye hem de sezon boyunca açık olan bir yüzme havuzuna sahip. Tesis odaları tıpkı bir ev dizaynına sahip olup, her birinde donanımlı bir mutfak ve oturma grubu yer alıyor.
Termal tatilin öne çıkan destinasyonlarından Pamukkale-Karahayıt’ta yer alan Richmond Pamukkale Termal, siz ziyaretçilerini hem şifalı hem de konforlu bir tatil hizmeti sunuyor. Bahçe katı odalarda evcil hayvan konaklamasının mümkün olduğu odalarda sevimli dostlarınız için herhangi bir ek ücret ödemeniz gerekmiyor. Otelin SPA merkezi, açık-kapalı havuzları ve açık büfe restoranı tüm konukların kullanımına açıktır. Konaklamanızı dilerseniz tam pansiyon olarak dilerseniz yarım pansiyon olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Hotel Forest Gate, Fethiye-Göcek’te yemyeşil bir alanda hizmet veriyor. Bünyesinde sezon boyunca açık olan bir yüzme havuzu bulunan otel, aynı zamanda şezlong ve şemsiyelerle donatılmış bir güneşlenme terasına ev sahipliği yapıyor. Tesisin odalarının her biri sade dekorasyonlu olup, tamamen ziyaretçilerin ihtiyaçları ön planda tutularak dizayn edilmiş. Sevimli dostlarınız ise tesiste konaklamaları boyunca en az sizin kadar rahat edecekleri bir ortam bulabiliyor.
Hayvan dostu otellerden biri olan Nea Garden Hotel Alaçatı, Çeşme-Alaçatı’da oda-kahvaltı konseptinde hizmet veren tesisinde siz ziyaretçilerini ağırlıyor. Huzur dolu bir bahçesi bulunan otel, aynı zamanda sezonluk hizmet veren bir açık yüzme havuzuna sahip. Konuklar seyahatleri boyunca havuz başında günün tadını çıkarabiliyor, sabahları güne eşsiz lezzetler donatılmış bir serpme kahvaltı ile keyifli bir başlangıç yapabiliyorlar.
İzmir’in sevimli köylerinden Şirince’de yer alan Sihirbazın Evi otantik dekorasyonu, muhteşem teras manzarası ve sunduğu hizmet ile konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Yılın dört mevsimi hizmet vermeye devam eden ve evcil hayvan konaklamasına olanak sunan tesiste sabahları kahvaltılar serpme olarak servis ediliyor. Yaz sezonunda konuklar kahvaltılarını eşsiz bir manzara eşliğinde açık alanda edebiliyor.
Huzur dolu bir bahçesi, manzaralı bir terası bulunan Cunda House Küçük Otel, hem sizi hem hayvan dostlarınızı Ayvalık-Cunda’da ağırlıyor. Sabahları doyurucu olduğu kadar lezzetli de olan serpme kahvaltısını deneyebileceğiniz tesisin bazı konaklama birimlerinde deniz manzarası hakimdir. Bunun yanı sıra sunduğu hizmetler kadar konumuyla da dikkat çeken otelden 5 dakikalık yürüme mesafesi ile Cunda’nın merkezine ulaşım sağlanabiliyor.
Bodrum-Yalıçiftlik’te denize sıfır konumda yer alan Kempinski Hotel Barbaros Bay bünyesinde, özel plaj alanı ve deniz manzaralı açık yüzme havuzu bulunuyor. Lüks bir seyahatin önde gelen adreslerinden olan otelin odaları da tıpkı tesisin genelinde olduğu gibi zarif bir dekorasyona sahip. Hayvanseverlerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği tesiste hayvan sahipleri konforlu bir hizmet bulabiliyor. Siz de tesiste evcil hayvan ile konaklamayı düşünüyorsanız seyahatiniz öncesi evcil hayvan ile konaklama hakkında detaylı bilgi almayı ihmal etmeyin.
Robins Nest Otel Ağva, İstanbullular için şehirden kaçış adreslerinden Şile-Ağva’da nehrin hemen yanı başında hizmet veriyor. Nehir manzarası ve yemyeşil bahçesi ile bol bol huzur depolayabileceğiniz tesis, sizin kadar evcil hayvanlarınıza da konforlu bir seyahat vadediyor. Standart odaların yanı sıra bungalov konaklama birimleri de bulunan otelin açık yüzme havuzu ise yaz sezonu boyunca siz ziyaretçilerin hizmetine açık.
Kaynak: Neredekal.com