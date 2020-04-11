Gelecek güneşli günler için hayvan dostu oteller

3- Assos Dove Hotel Resort & SPA

Assos-Kadırga Koyu’nda denize sıfır konumda yer alan Assos Dove Hotel Resort & SPA, konuklarına konfor dolu bir seyahatin kapılarını açıyor. Bünyesinde şezlong ve şemsiyelerle donatılmış özel plaj alanı ve ayrıca su kaydırağına da sahip olan açık yüzme havuzlarına sahip olan tesis, arzuya göre her şey dahil ya da yarım pansiyon gibi konseptlerde hizmet veriyor. Otelde önceden bilgi vermeniz durumunda ise evcil hayvanınızla konaklama gerçekleştirebiliyorsunuz.