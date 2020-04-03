'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

"SALGIN KONTROL EDİLİNCEYE KADAR HERKES EVİNDE KALSIN"

Başkan Aras, okulların tatil olmasından sonra ilçeye yaklaşık 100 bin tatilcinin yerleştiğini belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an büyük dolaşım yok. Ama yine de gelenler var. Alışveriş yapanların birçoğunun araçlarının plakasının 34 ya da 06 olduğunu görüyoruz. İstanbul'da 10 katlı apartmanda yaşamaktansa buradaki yazlığında rahat izole süresi geçirmek istiyorlar. Onlara da hak vermek istiyorum. Ancak İstanbul'dan buraya gelen bir kişi corona virüs yüzünden hayatını kaybetti. Temas olduğu kişiler olmuş olabilir. Bizim itirazımız bunlara. Salgın kontrol edilinceye kadar herkesin evinde kalmasını istiyorum. Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Didim, Datça ve Fethiye hiçbir yere gitmiyor. Herkes dikkatli olsun istiyorum" diye konuştu.