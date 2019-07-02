Genç motosikletli gezgin Tuna Duman '5 kıta 5 tablo' projesi için dünyayı geziyor

İlk yurt dışı seyahatim Gürcistan'a oldu. Karadeniz'i çok merak ediyordum. Karadeniz coğrafyası üzerinden giderek Gürcistan'a ulaştım. Benim için bu büyük bir basamaktı çünkü motosikletle ilk yurt dışı seyahatimi 17 yaşımda yaptım. Ailemden yurt dışına çıkmak için vekalet bile aldım. Onlar da beni destekledi. Başardığımı görünce onlar da arkamda durdu" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Gürcistan