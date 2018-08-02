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Gençlerin en çok tercih ettiği 10 seyahat noktası (Kapadokya da listede)

Euronews, Milenyum kuşağı gençlerin en çok tercih ettiği seyahat rotalarını tanıtan bir yazı kaleme aldı. Erkan Avcı imzasıyla yayınlanan haberde Türkiye'den de Kapadokya yer aldı.

  • 1

    BALİ/ENDONEZYA

    gençlerin seyahat tercihleri, gençlerin en çok seyahat ettiği yerler, eğlenceli seyahat rotaları
    Endonezya’nın en turistik adası olan Bali’nin etrafı mercan kayalıklar ile çevrili. Güney sahillerinin beyaz kumlarla kaplı olduğu adanın batı tarafı ise siyah kumlara sahip. Tapınaklarla dolu olan ada, sörf yapmak isteyenlerin, yoga severlerin tercih noktası. Ada balayı çiftleri arasında da popüler durumda.
  • 2

    KAPADOKYA/TÜRKİYE

    gençlerin seyahat tercihleri, gençlerin en çok seyahat ettiği yerler, eğlenceli seyahat rotaları

    Doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerlerden biri olan Kapadokya, Türkiye'nin en güzide açık hava müzesi olarak adlandırılıyor. Coğrafik olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da, bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık yaşlı medeniyetlerin izlerini bugünlere taşımış.

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