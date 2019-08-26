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Gezdiği yerlere bambaşka bir gözle bakıyor

ntv.com.tr

Milano'da yaşayan tasarımcı ve illüstratör Robin Yayla, gezip gördüğü yerlerde çektiği fotoğrafları, üzerlerine yaptığı illüstrasyonlarla bambaşka nesnelere dönüştürüyor. Hayal gücü sayesinde, kilise kubbesini limon sıkacağına, Roma'da bulunan tarihi Colosseum'u Vespa'ya, Eyfek Kulesi'ni ufodan çıkan ışına ve Vatikan'ı kirazlı pastaya dönüştürebiliyor. Yayla, yaptığı bu illüstrasyonlarla sosyal medyada büyük beğeni alıyor.

  • 1

    Roma - İtalya

    Roma - İtalya
    Son model Vespa
  • 2

    Floransa - İtalya

    Floransa - İtalya
    İtalyan kahvesi.
  • 3

    Venedik - İtalya

    Venedik - İtalya
    Venedik'te bir yaz günü...
  • 4

    Cinque Terre - İtalya

    Cinque Terre - İtalya
    Sanat eseri.
  • 5

    Vatikan - İtalya

    Vatikan - İtalya
    Vatikek.
  • 6

    Milano - İtalya

    Milano - İtalya
    Evden çok uzakta.
  • 7

    Floransa - İtalya

    Floransa - İtalya
    Floransa'nın Prenses'i.
  • 8

    Milano - İtalya

    Milano - İtalya
    Milano'da gizemli olaylar... (Stranger Things)
  • 9

    Amsterdam - Hollanda

    Amsterdam - Hollanda
    Kütüphane
  • 10

    Louvre Müzesi - Fransa

    Louvre Müzesi - Fransa
    Louvre Müzesi'nde kamp...
  • 11

    Pirelli Kulesi - İtalya

    Pirelli Kulesi - İtalya
    Pirelli Kulesi, Milano
  • 12

    Eyfel Kulesi - Fransa

    Eyfel Kulesi - Fransa
    Uzaylılar aramızda.... (Paris)
  • 13

    Milano - İtalya

    Milano - İtalya
    Koş Barry koş...
  • 14

    Düğün pastası

    Düğün pastası

    Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.

    Fotoğraflar: Instagram.com/robinyayla

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