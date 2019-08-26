Gezdiği yerlere bambaşka bir gözle bakıyor
ntv.com.tr
Milano'da yaşayan tasarımcı ve illüstratör Robin Yayla, gezip gördüğü yerlerde çektiği fotoğrafları, üzerlerine yaptığı illüstrasyonlarla bambaşka nesnelere dönüştürüyor. Hayal gücü sayesinde, kilise kubbesini limon sıkacağına, Roma'da bulunan tarihi Colosseum'u Vespa'ya, Eyfek Kulesi'ni ufodan çıkan ışına ve Vatikan'ı kirazlı pastaya dönüştürebiliyor. Yayla, yaptığı bu illüstrasyonlarla sosyal medyada büyük beğeni alıyor.
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Roma - İtalyaSon model Vespa
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Floransa - İtalyaİtalyan kahvesi.
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Venedik - İtalyaVenedik'te bir yaz günü...
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Cinque Terre - İtalyaSanat eseri.
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Vatikan - İtalyaVatikek.
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Milano - İtalyaEvden çok uzakta.
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Floransa - İtalyaFloransa'nın Prenses'i.
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Milano - İtalyaMilano'da gizemli olaylar... (Stranger Things)
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Amsterdam - HollandaKütüphane
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Louvre Müzesi - FransaLouvre Müzesi'nde kamp...
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Pirelli Kulesi - İtalyaPirelli Kulesi, Milano
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Eyfel Kulesi - FransaUzaylılar aramızda.... (Paris)
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Milano - İtalyaKoş Barry koş...
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Düğün pastası
Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.
Fotoğraflar: Instagram.com/robinyayla