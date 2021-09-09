Gezme tutkusuyla hayallerinin peşinden gitti: Otobüsü lüks karavana dönüştürdü

HAYALLERİNİN ÜSTÜNDE BİR KARAVAN ORTAYA ÇIKTI

Özlem Atıcı da eşinin hayallerinin de üstünde bir karavan yaptığını, kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Eşinin fikrini duyduğunda heyecanlandığını belirten Atıcı, "Gezmeyi çok seven bir çiftiz. Kendimize ait böyle bir karavanımızın olması çok güzel. Yapım aşamasında fikirlerimle eşime yardımcı oldum. Karavanı gördüğümde tam bir ev olmuş diye düşündüm. Burada evimi hiç aramıyorum. Oğlumuz da eve gitmek istemiyor. Evi neredeyse unuttuk. Haftanın 4- 5 gününü karavanda geçiriyoruz" diye konuştu.