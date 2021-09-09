Gilindire Mağarası'nda buzul çağına yolculuk

Mağarayı ilk kez gören vatandaşlar, ilk defa böyle bir yeri görüp gezdiklerini belirtirken, bu mekanın Türkiye'de olmasının büyük bir şans olduğunu belirterek herkesin görmesi için tavsiyede bulundu.

Daha önce mağaraya gelenler ise mutlaka her yıl abla, kardeş gibi yakınlarının da görmesi için tekrar geldiklerini kaydetti.