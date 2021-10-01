Giresun'da doğaseverlerin gözdesi: Göksu Travertenleri

Ordu’dan ziyarete gelen Ertan Uzunçakmak, Göksu Travertenleri'nin görsel olarak çok güzel olduğunu ifade etti.

Uzunçakmak, "Biz Ordu’dan geliyoruz. Buranın ününü duymuştuk. Sodalı suyun akışı sayesinde oluşan bir doğal yapı anladığım kadarıyla. Görsel olarak çok güzel. Herkese tavsiye edilebilecek bir yer. Güneşli bir günde gelinebilirse daha güzel olur. Genel olarak görülebilecek 3-4 güzel yer var. Bunların içerisinde en güzellerinden biri de bu travertenler” dedi.