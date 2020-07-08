Giresun'da doğasıyla izole tatilin yeni adresi Kümbet Yaylası

Yaylanın çadır ve karavan turizmi için geniş alanlara sahip olduğunu aktaran Uzuner, "Kümbet Yaylası, geçtiğimiz yıllarda günübirlik ve konaklamalı yıllık 500 binin üzerinde ziyaretçi aldı. Son yıllarda yaptığımız tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle geçtiğimiz yıl tur otobüsü sayısı ise 1400'e kadar çıktı" dedi.

Uzuner, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle bireysel ve çekirdek aile gezilerinin ön plana çıkacağını ifade ederek, "Bu yıl yüksek bir kitle turizminden ziyade izole, rahat ve sağlıklı, bireysel ve çekirdek aile turlarının merkezi Kümbet Yaylası olacaktır" diye konuştu.