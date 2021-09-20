Giresun'da tarihi ve saklı güzellikleriyle turistlerin uğrak noktası: Şebinkarahisar

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, binlerce yıllık tarihi olan, geçmişte birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış, farklı din ve dillerin bir arada yaşadığı önemli bir ilçe olduklarını söyledi.

Şebinkarahisar'ın Osmanlı'ya sancak beyliği yapmış, Cumhuriyetin kuruluşuyla 1923-1933 yıllarında il olmuş önemli bir şehir olduğunu belirten Yılancı, tarihten kalan eserlerin korunması, turizme kazandırılması noktasında gerek yerelde gerekse merkezi hükumetle birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.