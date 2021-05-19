Giresun'un doğal güzellikleri ziyaretçilerini bekliyor

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı ise kültür ve tarihiyle ön plana çıkan ilçenin doğal güzellikleri de içerisinde barındırdığını aktardı.

Bu doğal güzellikler arasından Çağlayan Şelalesi'nin ön plana çıktığını dile getiren Yılancı, "Karların erimesiyle mayıs ayının başından itibaren çok güzel görsel sunuyor. Yaklaşık 50 metre yükseklikten akan suyun görüntüsü gerçekten görülmeye değer. Şelale hem alttan hem de üstten görülebiliyor ve bu iki açının da ayrı bir güzelliği var" ifadesini kullandı.