Malatya'da 35 milyon yıllık Girmana Kanyonu doğaseverleri bekliyor

Anadolu Ajansı 06.08.2020 - 12:39 | Son Güncelleme : 06.08.2020 - 12:46
Yaz aylarında kayaların arasından geçen suyun sıcaklığının sıfır derecelere düştüğü kanyonda, ziyaretçiler piknik yapma imkanı da buluyor.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Girmana Kanyonu'nun insanlara farklı doğal güzellikler sunduğunu söyledi.
Karadağ, "Tarihi 35 milyon yıl öncesine dayanan kanyon görülmeye değer. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz. Doğa sporları için, ilkbaharda rafting yapmak için güzel bir yer. İnsanların stres atacağı, çadır kuracağı, eşleriyle dostlarıyla gelip çok güzel zaman geçireceği bir yer. Buraya gelen turistleri güzel şekilde ağırlamak istiyoruz" dedi.
İlçede birçok tarihi alanın ve güzelliğin bulunduğunu belirten Karadağ, bu alanların çevre düzenlemesi için gerekli çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.
Kanyonun ilçe merkezine yakınlığına değinen Karadağ, kanyonu her yıl yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu sayıyı daha yukarılara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.