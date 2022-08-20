Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı

Genellikle düz bir kayayı destekleyen dikey olarak düzenlenmiş taşlar olan Dolmenler, Batı Avrupa'da çok sayıda dağılmış olmasına rağmen, onları kimin inşa ettiği hakkında çok az şey biliniyor. Birçoğunun içinde veya yakınında bulunan insan kalıntıları nedeniyle, bunların mezar olduklarına dair genel bir inanış da var.