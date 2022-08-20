Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı

Son yılların en sıcak dönemini yaşayan İspanya'da kuraklık nedeniyle suyu çekilen baraj gölünde, M.Ö. binlerce yıl öncesine ait İspanyol Stonehenge'i olarak adlandırılan kalıntılar yeniden gün yüzüne çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 20.08.2022 - 23:51 | Son Güncelleme : 21.08.2022 - 00:37

Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı - 1

Son 30 yılın en sıcak dönemini yaşayan ’da kuraklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesinin azalması pek çok insanın hayatını olumsuz etkilerken, bu durum arkeologları sevindirdi. Kuraklık nedeniyle suyu çekilen bir barajda, M.Ö. binlerce yıl öncesine ait İspanyol Stonehenge'i olarak adlandırılan kalıntılar yeniden gün yüzüne çıktı.

Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı - 2

İspanya’nın Caceres eyaletindeki Valdecanas vadisinde suların çekilmesiyle Guadalperal'ın Dolmen'i olarak bilinen ancak İspanyol Stonehenge'i olarak adlandırılan M.Ö. 5000 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen düzinelerce megalitik taş çemberi yeniden gün yüzüne çıktı.

Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı - 3

İLK KEZ 1926'DA KEŞFEDİLMİŞTİ

Kalıntıların ilk olarak 1926'da Alman arkeolog Hugo Obermaier tarafından keşfedildiği, ancak alanın 1963'te Francisco Franco'nun diktatörlüğü döneminde bir kırsal kalkınma projesinde sular altında kaldığı biliniyor.

Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı - 4

BUGÜNE KADAR 4 KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Tarihi kalıntılar o tarihten bu yana sadece dört kez tamamen görülür hale geldi. Kalıntıların yeniden gün yüzüne çıkması arkeoloji dünyasında da heyecan yarattı.

Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı - 5

"TEKRAR İNCELEMEK İÇİN NADİR BİR FIRSAT"

Çemberi tekrar sular altında kalmadan önce incelemek için yarışan uzmanlardan biri olan Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nden arkeolog Enrique Cedillo, "Bu bir sürpriz, ona erişebilmek için nadir bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı - 6

Yeniden gün yüzüne çıkan alandaki kalıntılara ilişkin tarih ve turizm dernekleri, Dolmen taşlarının bir müzeye veya başka bir araziye taşınmasını istiyor.

Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı - 7

Bölgede tekne turları düzenleyen Ruben Argentas isimli bir işletmeci, "Dolmen ortaya çıkıyor ve Dolmen turizmi başlıyor" diye sevincini paylaşırken, bölgedeki çiftçilerse asıl sorunlarının kuraklık olduğunu belirterek, mahsüllerindeki verimin düştüğünden yakınıyor.

Jose Manuel Comendador adlı çiftçi, "Bahardan bu yana yeterince yağmur yağmadı. Hayvanlar için su yok ve onu taşımak zorundayız" diye konuştu.

Bir diğeri Rufino Gine ise tatlı biber mahsulünün kuraklıktan olumsuz etklendiğini söyledi.

Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı - 8
Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı - 9

İSPANYOL STONEHENGE’İ DOLMENLER

Dolmenler, Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'ye de benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı - 10

Genellikle düz bir kayayı destekleyen dikey olarak düzenlenmiş taşlar olan Dolmenler, Batı Avrupa'da çok sayıda dağılmış olmasına rağmen, onları kimin inşa ettiği hakkında çok az şey biliniyor. Birçoğunun içinde veya yakınında bulunan insan kalıntıları nedeniyle, bunların mezar olduklarına dair genel bir inanış da var.

Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı - 11

TARİHİN SIFIR NOKTASI: GÖBEKLİTEPE

Şanlıurfa'da kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında 1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinle Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından Prof. Dr. Klaus Schmidt başkanlığındaki kazılarda Neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulunmuştu.

Gizemli buluş: Göbeklitepe'nin benzeri İspanya'da ortaya çıktı - 12

Her geçen yıl ünü duyulan Göbeklitepe, 2011 yılında UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alındı, 1 Temmuz 2018'de ise Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

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