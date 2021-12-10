Göbeklitepe için Rus turist atağı

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi görmeye gelen 40 Rus turizm acente temsilcisi, bölgeye hayran kaldı. Bölgeyi gezen Rus turistler, Göbeklitepe'yi çok beğendiklerini ve kendi vatandaşlarına da tanıtacaklarını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.12.2021 - 12:36 | Son Güncelleme : 10.12.2021 - 12:43

Göbeklitepe için Rus turist atağı - 1

Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 'ya gelen 40 Rus turizm acente temsilcisi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen 'ye hayran kaldı.

Göbeklitepe için Rus turist atağı - 2

Bölgeyi gezerek, ülkelerindeki tatilcilere göstermek üzere fotoğraf ve video çeken acente yetkililerinden Gülnaz Ahmedova, ilk defa Şanlıurfa'yı ve Göbeklitepe'yi ziyaret ettiğini söyledi.

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Duygularını anlatmakta zorlandığını söyleyen Ahmedova, "İlk kez geldiğim için karışık duygular içindeyim. Böyle tarihi yerleri görmek isteyen Rus vatandaşları için Göbeklitepe önemli bir merkez” dedi.

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İlona Vladimirovna de 40 turizmciyle geldikleri Göbeklitepe'yi çok beğendiklerini ve kendi vatandaşlarına tanıtmak istediklerini söyledi.

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"KENDİ VATANDAŞLARIMIZA DA TAVSİYEDE BULUNACAĞIZ"

Şanlıurfa ve Göbeklitepe'nin kendilerini çok etkilediğini belirten Vladimirovna, "Rus turistler, Türkiye'yi sadece Antalya ve İstanbul olarak biliyor.  Burada olmaktan çok mutluyuz, farklı bir Türkiye görüp farklı enerji aldık. Ülkemize dönünce kendi vatandaşlarımıza buraları görmeleri için tavsiyede bulunacağız. Ayrıca Şanlıurfa'nın yemeklerini de çok beğendim” diye konuştu.

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da özellikle Göbeklitepe'nin yurt dışındaki turizm pazarlarında bilinmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki yabancı ziyaretçi sayısının arttırılması açısından bu ziyaretlerin önemine dikkat çekti.

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"ZİYARETÇİ SAYILARI ARTACAK"

Rusların bu bölgeye ciddi bir ilgi duyacağını tahmin ettiklerini aktaran Aslan, "Şanlıurfa özellikle Göbeklitepe, Balıklıgöl, müzeleri ve gastronomisiyle çok önemli bir yer. Ziyaretçi sayıları da katlanarak artacak. Rus turizmcilerin bölgeye çok ilgili olmaları, sormaları, otellerle ilgili bilgiler alması bu bölgeyle ilgili plan ve programlarının çok ciddi ve gelecek adına önemli olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

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