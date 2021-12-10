Göbeklitepe için Rus turist atağı

"ZİYARETÇİ SAYILARI ARTACAK"

Rusların bu bölgeye ciddi bir ilgi duyacağını tahmin ettiklerini aktaran Aslan, "Şanlıurfa özellikle Göbeklitepe, Balıklıgöl, müzeleri ve gastronomisiyle çok önemli bir yer. Ziyaretçi sayıları da katlanarak artacak. Rus turizmcilerin bölgeye çok ilgili olmaları, sormaları, otellerle ilgili bilgiler alması bu bölgeyle ilgili plan ve programlarının çok ciddi ve gelecek adına önemli olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.