Göbeklitepe, National Geographic'in 2020 yılında gidilecek en iyi yerler listesinde

Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, okuyucuları için '2020 yılında gidilecek en heyecan verici yerler' listesi belirledi. Derginin Seyahat Genel Yayın Yönetmeni George Stone, "Her yıl hazırladığımız 'seyahat tavsiyeleri' listemizin 2020 versiyonunu yayınladık. Listeyi hazırlarken dünyanın dört bir yanında görev yapan editörlerimizden, fotoğraflardan ve gezi tutkunlarının görüşlerinden yararlandık" dedi. İşte National Geographic'e göre 2020 yılının en gözde gezi rotaları...
Balkanların en duygusal durağı, Bosna Hersek'in Mostar şehri, tarihi gezi yapmak isteyenler için en doğru adreslerden biri. Mostar Köprüsü altında akan Neretva Nehri'nin yeşilliği içinde büyülenmek, şehrin kurşun izi dolu binalarını gördükçe de savaşın acımasızlığını anlamak bu seyahati farklı kılıyor.
Doğal ortamının güzelliği ile tanınan Guizhou, Çin'in en fazla dünya mirasına ev sahipliği yapan eyaleti konumundadır. Eyaletteki Libo Karstı, Chishui Danxia Bölgesi, Shibing Karstı ve Fanjing Dağı UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesine dâhil edilen 4 bölgeyi teşkil ediyor.
Güney Afrika, Namibya ve Botsvana'ya uzanan Kalahari Çölü, Afrika kıtasının büyüleyici doğa güzelliklerini keşfetmek isteyen gezginler için ideal yerlerden biri.
Çekya'nın Telc kenti, Moravya'nın güneybatı ucunda, Jihlava yakınlarında bulunur. İngiliz tarzı parkı ile 17. yüzyıl Rönesans şatosunun yanı sıra, en önemli görülecek yerleri olan, kent meydanı, eğlenceli yerleri ve iyi korunmuş Rönesans ve uzunlamasına Barok evleri ile kent eşsiz görünümündedir. 1992 yılında, balık göletleri ve şehir kapılarıyla çevrili kentin tarihi merkezi, yüzyıllar boyu benzersiz şeklini koruduğu için, UNESCO Listesi'nde yer almış ve bunun sonucunda ilginin artması dünyanın her yerinden gelen turistlerin uğrak yeri haline gelmiştir.
Harikulade manzaralarla dolu bir kültür ve doğa gezisi yaşamak isteyen turistlere rotalarını 'Kırmızı Ejderha diyarı' olarak da adlandırılan Galler'e çevirmeleri tavsiye ediliyor. Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan Galler'in kuzeyinde İskoçya, batısında ise İrlanda Denizi bulunuyor. Olağanüstü bir doğa manzarasına sahip olan ülke yamaç paraşütü yapanlar, doğa sporlarıyla ilgilenenlerin uğrak yeri.
Kuzey Afrika‘nın en büyük nüfuslu ülkesi Mısır, büyüleyici Akdeniz ve Kızıldeniz kıyıları, ortasından geçen Nil Nehri, eşsiz piramitleri ve 7000 yıllık geçmişiyle dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekmektedir.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Meksika'nın Puebla şehri renkli binalar ve şirin caddelerle dolu. Ayrıca kentte çok sayıda tarihi ve göz alıcı kilise yer alıyor.
Şanlıurfa şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre kuzeydoğusunda bulunan ve Neolitik Çağ’a ait olan Göbeklitepe, tarihin bilinen en eski ve en büyük tapınağıdır. Tarih öncesi dönemlerden biri olan ve Cilalıtaş Çağı olarak da bilinen Neolitik Çağ’dan günümüze kalan tarihi alanın yaşının 12.000 olduğu düşünülüyor. Bu da M.Ö. 10.000’lerden beri var olduğu düşünülen alanı; Malta’daki M.Ö. 3600’lerden kalma megalitik tapınaklardan, Stonehenge ve Mısır Piramitlerinden daha yaşlı kılıyor ve dünyanın bilinen en eski tapınağı yapıyor. Pek çok kaynakta yerleşim yeri olarak kabul görse de bilim insanları tarafından yapılan Göbeklitepe araştırmaları, bu noktanın avcı-toplayıcıların inanç sistemleri doğrultusunda oluşturdukları bir buluşma noktası, avlanma ve dönemin önemli bir ihtiyacı olan takas için inşa edilmiş bir nokta olduğunu gösteriyor. Dev sütunlardan ve üst üste dizilmiş ağır taşlardan oluşan Göbeklitepe, o dönemde el arabası vb. alet edevatın olmadığı için inşa süreci gizemlerini hala kuruyor.
VİDEO: GÖBEKLİTEPE NATIONAL GEOGRAPHIC DERGİSİNİN 2020 LİSTESİNE GİRDİ
Tazmanya veya yerel halkın dediği Tassie, bozulmamış doğal ortamıyla turistlerin Avustralya'daki en gözde yerlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Tazmanya'nın yaklaşık yüzde 37'si milli parklar, rezervler ve Dünya Miras Alanları'ndan oluşmaktadır. Doğu sahili boyunca denize bakan nefes kesici Freycinet Yarımadası, Freycinet Ulusal Parkı, masmavi koyları ve granit dağlarla kaplı beyaz kumlu plajlarla çevrili bir cennet olarak görülüyor.
İspanya'ya bağlı olan Kanarya Adaları, yılın herhangi bir zamanında yolcuların tatil yapabileceği tatil beldesidir. Kışın bile çoğu sahil beldesindeki su sıcaklığı yüzmek için rahat.