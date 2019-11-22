Göbeklitepe, National Geographic'in 2020 yılında gidilecek en iyi yerler listesinde

3- GÖBEKLİTEPE / TÜRKİYE

Şanlıurfa şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre kuzeydoğusunda bulunan ve Neolitik Çağ’a ait olan Göbeklitepe, tarihin bilinen en eski ve en büyük tapınağıdır. Tarih öncesi dönemlerden biri olan ve Cilalıtaş Çağı olarak da bilinen Neolitik Çağ’dan günümüze kalan tarihi alanın yaşının 12.000 olduğu düşünülüyor. Bu da M.Ö. 10.000’lerden beri var olduğu düşünülen alanı; Malta’daki M.Ö. 3600’lerden kalma megalitik tapınaklardan, Stonehenge ve Mısır Piramitlerinden daha yaşlı kılıyor ve dünyanın bilinen en eski tapınağı yapıyor. Pek çok kaynakta yerleşim yeri olarak kabul görse de bilim insanları tarafından yapılan Göbeklitepe araştırmaları, bu noktanın avcı-toplayıcıların inanç sistemleri doğrultusunda oluşturdukları bir buluşma noktası, avlanma ve dönemin önemli bir ihtiyacı olan takas için inşa edilmiş bir nokta olduğunu gösteriyor. Dev sütunlardan ve üst üste dizilmiş ağır taşlardan oluşan Göbeklitepe, o dönemde el arabası vb. alet edevatın olmadığı için inşa süreci gizemlerini hala kuruyor.

VİDEO: GÖBEKLİTEPE NATIONAL GEOGRAPHIC DERGİSİNİN 2020 LİSTESİNE GİRDİ