Göbeklitepe'de balon turları yeniden başladı

İlk etapta haftada 3 gün olan uçuşlarımız 10-15 gün içerisinde rezervasyonlarımız ile birlikte daha da hızlanacağını belirten Ezel, "İki aşamada haftada 3 gün olan uçuşlarımız, duruma göre 4 veya 5 güne çıkaracağız. Burada bölgenin balon turizmi ile ilgili adımlarını atmış durumdayız. Maalesef pandemi nedeniyle bunları ara vermiştik. Bir ay, bir buçuk ay gibi beklememiz oldu ama bundan sonra Urfa göklerinde balonlar her zaman olacak" diye konuştu.