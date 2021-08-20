Göbeklitepe'deki son keşifler ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Mart 2019 yılında resmi açılışı yapılan ve yine aynı senenin de "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesiyle beraber bölge yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldi.

Doğuş Grubu'nun da "Doğuştan iyi bir gelecek" vizyonuyla desteklediği Göbeklitepe, dünyaca ünlü National Geographic dergisinin '2020 yılında gidilecek en iyi yerler' listesinde yer aldı.