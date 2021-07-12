Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor

Bir çift palet ve bir şnorkelle deniz altının büyülü dünyasını keşfe çıkan serbest dalış meraklıları, Göcek'in berrak sularında kimi zaman balık sürüleri kimi zaman deniz kaplumbağaları kimi zaman da etkileyici sıra kayalarla karşılaşıyor.

Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 15:50

Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 1

Ege'nin etkileyici koyları, Covid-19 salgını sonrasında tekne turizmini tercih eden yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, deniz altını keşfe çıkan serbest dalış meraklılarının sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 2

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Göcek koyları deniz suyu sıcaklığının uygunluğu ve görüş mesafesinin uzunluğu dolayısıyla serbest dalışçılar tarafından tercih ediliyor.

Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 3

Tekne turlarıyla açılan deniz tutkunları, sadece bir şnorkel ve bir çift paletle Ege'nin mavi sularına özgürce dalmanın tadını çıkarıyor.

Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 4

Yerli ve yabancı serbest dalışçılara, denizin altındaki büyülü dünyada bazen balık sürüleri, bazen bir deniz kaplumbağası eşlik ediyor.

Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 5
Kimi zaman da etkileyici sıra kayalarla karşılaşan serbest dalışçılar, doğal yaşamın güzelliğine ve çeşitliliğine şahit oluyor.
Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 6
Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 7
Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 8
Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 9
Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 10
Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 11
Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 12
Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 13
Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 14
Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor - 15

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