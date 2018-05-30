Gökçeada'da gezilecek yerler (Güneşin en yavaş battığı yer: Gökçeada)

KEFALOS VE AYDINCIK PLAJLARI

Kefalos ve Aydıncık plajları Gökçeada'nın uçurma sörfü (kite surf) ve rüzgar sörfü (wind surf) merkezleri. Buralarda bulunan okullar aracılığıyla uçurtma ve rüzgar sörfü yapabilirsiniz. Ayrıca dalış meraklıları için özel bir yere sahip adanın çevresinin kayalık yapıya sahip olması ve deniz canlıları açısından zengin olması muhteşem bir sualtı güzelliği sunuyor.

Kefalos ve Aydıncık aynı zamanda karavancı ve kampçıların da favorisi... Şifalı çamur banyosuyla meşhur Tuz gölü de bu bölgede.