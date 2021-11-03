Gökçeada'nın Trabzonlu zeytincileri

"Bu zeytinin yağı çok kıymetlidir. Özellikleri nedeniyle de Türkiye'de bu lezzette başka bir zeytinyağı yoktur. Ladolya cinsi zeytin sadece yağlıktır. Biz de bu nedenle zeytinimize çok kıymet veriyoruz. Bundan sonra bakımlarına da yoğunluk vereceğiz. Günlük 80 ton işleme kapasitesine sahip fabrikamızı da 3 yıl önce kurmuştuk. İmece usulü aslında eskiden hep vardı ama daha az yapılmaya devam ediliyordu. Biz bu gelenekten vazgeçmeyerek devam ettiriyoruz. Elle topladığımız bu zeytinlerimizi daha sonra fabrikamızda sıkacağız."



