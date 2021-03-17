Gökyüzü tutkunları salgının stresini Tekirdağ semalarında yamaç paraşütüyle atıyor

"YAKIN İLLERDEN ÇOK FAZLA TALEP VAR"

Yamaç paraşütü için İstanbul'dan gelen Ayfer Güvener ise Uçmakdere'yi İstanbul'a yakın olması dolayısıyla tercih ettiğini vurguladı.

Bölgeye gelenlerin denizin mavisi ve doğanın yeşili içinde keyifli vakit geçirme fırsatı bulduğunu belirten Güvener, "Burada doğa ile iç içe çok güzel zaman geçirecek yerler var. Normalleşme sürecinin başlamasıyla da uçuşlar artmaya başladı" dedi.