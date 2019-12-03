Gökyüzündeki görsel şölen Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

Kuzey Işıkları ya da Aurora Borealis her gezginin hayallarini süsleyen bir doğa olayı. Bu eşsiz gösteriyi dünyanın kuzey noktalarında, belli dönemlerde (Aralık-Mart ayları) ve şanslıysanız görebilirsiniz. Tabii bu şansı artırmak için gidebileceğiniz bazı yerler de var. Sadece Kuzey Işıkları’yla değil, doğalarının sunduğu diğer güzelliklerle de büyüleyen bu bölgeler kış tatiliniz için muhteşem alternatifler olacak.
Kuzey Kutbu’nun çok yakınında olan Alaska, biraz uzak bir destinasyon. Ancak bulunduğu bölge sayesinde Kuzey Işıkları’nı izlemeyi neredeyse garantiliyorsunuz. Özellikle de Fairbanks’teki Denali Milli Parkı, Ağustos sonundan Nisan ortasına dek, bu ışık şovlarını izlemek için en ideal nokta. Alaska’da sizi Kuzey Işıkları’ndan haberdar eden hava tahmini sisteminden faydalanabilir ve sizi şehir ışıklarından uzaklara götürecek turlara katılabilirsiniz.
Grönland, ziyaretçilerine Kuzey Işıkları’nı neredeyse yıl boyu ve neredeyse her yerinden sunan bir ada. Ayrıca büyük bir çoğunluğu buzla kaplı olduğundan size bambaşka bir coğrafyayı deneyimleme şansını da sunacak.
Ekim ve Şubat ayları arasında Norveç’in belli bölgelerinde Kuzey Işıkları izlenebiliyor. Ren geyiği ve Kutup ayılarını da görebileceğiniz Svalbard adası, kartpostal gibi bir güzelliğe sahip Lofoten Adaları bunlardan bazıları. Hatta ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Tromsø’de bile bu gösteriye şahit olabilirsiniz. Ülkenin muhteşem fiyordlarını görmek için bir gemi turu yapmak da bu tatilden alacağınız keyfi ikiye katlayan bir seçenek olacak.
Kuzey Işıkları Finlandiya’nın Kuzey kesimlerinden görülebiliyor ancak özellikle Kakslauttanen ve Luosto çok popüler bölgeler. Bunun sebebi ise konuklarının her konforunu düşünen oteller. Camdan üretilen tavanlara sahip, eskimo evine benzer bu otel odalarında, yatarken bile Kuzey Işıkları’nı izlemenin keyfine sahip olacaksınız. Ayrıca Finlilerin geleneksel saunaları, Ren geyiği safarileri ve doğal parklarda yapacağınız gezintiler de bu keyfinizi doruğa çıkaracak.
İzlanda’nın buzullar, sıcak su kaynakları, devasa şelaler ve volkanik dağlarla dolu doğası zaten sürreel bir filmden çıkmış gibi görünüyor, bir de üzerine Kuzey Işıkları’nın sunduğu gösteri eklendiğinde bu ülkenin neden Kuzey Işıkları’nı görmek isteyen turistler tarafından çok tercih edildiğini anlamak zor olmuyor. Hava koşulları her zaman izin vermese de başkent Reykjavik’te bile zaman zaman aurora’lar meydana çıkıyor.
Kuzey Işıkları’nın peşine düşececekseniz Kanada da uzak olmasına rağmen ideal bir seçenek. Işık kirliliğinin olmaması sayesinde ülkenin birçok bölgesinde görünebilen Kuzey Işıkları için en popüler noktalarsa Yukon ve Kuzeybatı Eyaletleri’ndeki milli parklar. Ülkenin uçsuz bucaksız vahşi doğa manzaralarının ardından ışıldayan bir gökyüzü ve yapabileceğiniz çeşit çeşit kış aktiviteleri bu tatili unutulmaz kılacak.
İsveç’in en kuzeyinde bulunan Kiruna bölgesi, karanlık geceleri sayesinde doğanın bu eşsiz gösterisini izleyebileceğiniz en uygun yerlerden bir diğeri. Özellikle Abisko Milli Parkı’nda bulunan 70 km uzunluğundaki göl, Kuzey Işıkları’nı yansıtan sularıyla bu gösteriyi daha da özel kılıyor. Bölgede bulunan buz otellerde konaklayabilir, Sami kültürünü yakından tanıyabilir ve kar aracıyla yapılan turlara katılabilirsiniz.