Gökyüzündeki görsel şölen Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

Kuzey Işıkları ya da Aurora Borealis her gezginin hayallarini süsleyen bir doğa olayı. Bu eşsiz gösteriyi dünyanın kuzey noktalarında, belli dönemlerde (Aralık-Mart ayları) ve şanslıysanız görebilirsiniz. Tabii bu şansı artırmak için gidebileceğiniz bazı yerler de var. Sadece Kuzey Işıkları’yla değil, doğalarının sunduğu diğer güzelliklerle de büyüleyen bu bölgeler kış tatiliniz için muhteşem alternatifler olacak.