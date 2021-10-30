'Göletler Diyarı' Pazaryeri sonbahar renklerine büründü

Haberler - Anadolu Ajansı 30.10.2021 - 12:39
Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, Marmara Bölgesi'nde eşsiz manzaralar sunan 8 gölete ev sahipliği yaptığı için "Göletler Diyarı" olarak anılıyor.
Sonbaharın gelişiyle Pazaryeri sarı, kırmızı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
İlçedeki Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletleri, doğal güzellikleriyle görenleri adeta büyülüyor.
İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan ilçe, özellikle hafta sonları çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.
Göletlerin etrafında kamp kuran bazı doğaseverler, bölgedeki renk cümbüşüne tanıklık ederek tabiatın tadını çıkarıyor.
Şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihi ilçedeki Bozcaarmut Göleti oluyor.
Gölet, sonbaharın pastel renkleriyle ziyaretçilerine doğada eşsiz tatil imkanı sunuyor.
Sonbahar mevsiminin tüm renklerini bir arada barındıran göleti ziyaret edenler, huzur dolu anlar yaşama fırsatı yakalıyor.
Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden Bozcaarmut Göleti, çam ağaçlarıyla ziyaretçilerin vazgeçemedikleri doğa harikası olarak ön plana çıkıyor.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin turistlerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
İlçedeki göletlerin doğa tutkunlarının tercihleri arasında yer aldığını belirten Tekin, "Yurt içinden ve dışından turistler, yılın her dönemi ilçemizi ziyaret ediyor. Özellikle sonbahar mevsimiyle doğanın sunduğu eşsiz güzelliklere ilgi çok fazla" dedi.
İlçeye gelen doğaseverlerin karavanları ve kamp çadırlarıyla göletlerin etrafında huzurlu vakit geçirdiklerini belirten Tekin, "Göletlerimizin çevresinde düzenlemeler yapmamızın ardından bölgemiz adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Tüm vatandaşlarımızı sakinliği ve temiz havasıyla eşsiz bir ortam sunan ilçemize bekliyoruz" diye konuştu.