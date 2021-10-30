'Göletler Diyarı' Pazaryeri sonbahar renklerine büründü

İlçeye gelen doğaseverlerin karavanları ve kamp çadırlarıyla göletlerin etrafında huzurlu vakit geçirdiklerini belirten Tekin, "Göletlerimizin çevresinde düzenlemeler yapmamızın ardından bölgemiz adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Tüm vatandaşlarımızı sakinliği ve temiz havasıyla eşsiz bir ortam sunan ilçemize bekliyoruz" diye konuştu.