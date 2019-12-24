Göller Ekspresi'yle 8 saatlik keyifli yolculuk 50 lira

Yine yolculardan Engin Coşkun (38) da tren yolculuğunun kendisi için avantajlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eşimle ayrıyım. Kızım annesi ile İzmir'de kalıyor. Ben Aydın Ortaklar'da oturuyorum. İşimden dolayı kızımı gelip alamıyordum. Ortaklar'dan trene bindiğimde geri dönüşüm olmuyordu. Isparta treninin olması benim için çok iyi oldu. İstediğim zaman gelip kızımı alabiliyorum"