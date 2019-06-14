NTV

Gördüğünüz her seyahat fotoğrafına inanmayın (Hayaller/Gerçekler)

ntv.com.tr

Yurt dışı seyahatlerimizin en önemli kısımlarından biriyse gezip gördüğümüz yerleri anında fotoğraflayıp, sosyal medya üzerinden paylaşmak. Ancak başta Instagram olmak üzere, sosyal medya mecralarında paylaşılan bu fotoğraflar gerçeği yansıtmayabiliyor. İşte o fotoğraflarından gördüğümüz kadarıyla hayallerimizi süsleyen dünyanın en turistik yerlerinden “gerçek” kareler...

  • 1

    Çin Seddi

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 2

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 3

    Everest, Nepal

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 4

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 5

    Giza Piramidi, Kahire

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 6

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 7

    Pisa Kulesi, İtalya

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 8

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 9

    Mona Lisa, Fransa

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 10

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 11

    Kayak tatili

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 12

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 13

    Rio de Janeiro sahilleri, Brezilya

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 14

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 15

    Santorini Adası, Yunanistan

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 16

    Santorini Adası, Yunanistan

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 17

    Tac Mahal, Hindistan

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 18

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 19

    Maya Kumsalı, Tayland

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 20

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 21

    Paris, Fransa

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 22

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 23

    Venedik, İtalya

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 24

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 25

    Stonehenge, İngiltere

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 26

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 27

    Maldivler

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 28

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 29

    Trevi Çeşmesi, Roma - İtalya

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 30

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 31

    Central Park, New York - ABD

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 32

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 33

    Kopenhag'daki Küçük Denizkızı heykeli, Danımarka

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 34

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 35

    St. Peter's Meydanı, Vatikan

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 36

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 37

    İspanyol Merdivenleri, Roma - İtalya

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 38

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 39

    Atina, Yunanistan

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 40

    seyahatte hayal edilen ve gerçekler, seyahatte hayaller hayatlar
  • 41

    Niagara Şelaleleri, Kanada-ABD sınırı

    Niagara Şelaleleri, Kanada-ABD sınırı
  • 42

  • 43

    Versay Sarayı, Fransa

    Versay Sarayı, Fransa
  • 44

  • 45

    Arashiyama Bambu Ormanı, Japonya

    Arashiyama Bambu Ormanı, Japonya
  • 46

  • 47

    Himalaya Dağları, Nepal

    Himalaya Dağları, Nepal
  • 48

  • 49

    Howrah Köprüsü, Kolkata - Hindistan

    Howrah Köprüsü, Kolkata - Hindistan
  • 50

  • 51

    Antilop Kanyonu, Arizona - ABD

    Antilop Kanyonu, Arizona - ABD
  • 52

  • 53

    Ailece su parkında keyif

    Ailece su parkında keyif
  • 54

  • 55

    Beyaz Tapınak, Chiang Rai - Tayland

    Beyaz Tapınak, Chiang Rai - Tayland
  • 56

  • 57

    James Bond Adası, Tayland

    James Bond Adası, Tayland
  • 58

  • 59

    Abu Simbel Tapınağı, Mısır

    Abu Simbel Tapınağı, Mısır
  • 60

  • 61

    Capilano Asma Köprüsü, Kanada

    Capilano Asma Köprüsü, Kanada
  • 62

  • 63

    Yasak Şehir, Pekin - Çin

    Yasak Şehir, Pekin - Çin
  • 64

  • 65

    Yunuslarla yüzmek

    Yunuslarla yüzmek
  • 66

  • 67

    Sidney Opera Binası, Avustralya

    Sidney Opera Binası, Avustralya
  • 68

  • 69

    Yüzen Market'te geleneksel Thai yemeği, Tayland

    Yüzen Market'te geleneksel Thai yemeği, Tayland
  • 70

  • 71

    Sakura Ağaçları, Japonya

    Sakura Ağaçları, Japonya
  • 72

  • 73

    Machu Picchu, Peru

    Machu Picchu, Peru
  • 74

  • 75

    Angkor Wat Tapınakları, Kamboçya

    Angkor Wat Tapınakları, Kamboçya
  • 76

  • 77

    Yosemite Ulusal Parkı, Kaliforniya - ABD

    Yosemite Ulusal Parkı, Kaliforniya - ABD
  • 78

    Kaynak: Boredpanda
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin