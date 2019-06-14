Gördüğünüz her seyahat fotoğrafına inanmayın (Hayaller/Gerçekler)
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Yurt dışı seyahatlerimizin en önemli kısımlarından biriyse gezip gördüğümüz yerleri anında fotoğraflayıp, sosyal medya üzerinden paylaşmak. Ancak başta Instagram olmak üzere, sosyal medya mecralarında paylaşılan bu fotoğraflar gerçeği yansıtmayabiliyor. İşte o fotoğraflarından gördüğümüz kadarıyla hayallerimizi süsleyen dünyanın en turistik yerlerinden “gerçek” kareler...
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Çin Seddi
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Everest, Nepal
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Giza Piramidi, Kahire
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Pisa Kulesi, İtalya
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Mona Lisa, Fransa
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Kayak tatili
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Rio de Janeiro sahilleri, Brezilya
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Santorini Adası, Yunanistan
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Santorini Adası, Yunanistan
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Tac Mahal, Hindistan
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Maya Kumsalı, Tayland
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Paris, Fransa
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Venedik, İtalya
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Stonehenge, İngiltere
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Maldivler
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Trevi Çeşmesi, Roma - İtalya
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Central Park, New York - ABD
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Kopenhag'daki Küçük Denizkızı heykeli, Danımarka
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St. Peter's Meydanı, Vatikan
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İspanyol Merdivenleri, Roma - İtalya
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Atina, Yunanistan
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Niagara Şelaleleri, Kanada-ABD sınırı
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Versay Sarayı, Fransa
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Arashiyama Bambu Ormanı, Japonya
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Himalaya Dağları, Nepal
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Howrah Köprüsü, Kolkata - Hindistan
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Antilop Kanyonu, Arizona - ABD
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Ailece su parkında keyif
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Beyaz Tapınak, Chiang Rai - Tayland
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James Bond Adası, Tayland
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Abu Simbel Tapınağı, Mısır
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Capilano Asma Köprüsü, Kanada
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Yasak Şehir, Pekin - Çin
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Yunuslarla yüzmek
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Sidney Opera Binası, Avustralya
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Yüzen Market'te geleneksel Thai yemeği, Tayland
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Sakura Ağaçları, Japonya
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Machu Picchu, Peru
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Angkor Wat Tapınakları, Kamboçya
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Yosemite Ulusal Parkı, Kaliforniya - ABD
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78Kaynak: Boredpanda