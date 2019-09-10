Göremedikleri Göbeklitepe'yi dinleyerek gezdiler

İnsanlığın ilk alanlarından oluşu bizim son derece dikkatimizi çekti. Görme engellilerin bu tür müze tarzı yerlerde o alanın ne olduğunu anlayabilmesi için birtakım şekillerin maketi yapılırsa, biz dokunarak oranın ne olduğunu anlayabiliriz. Bu tür yerlerin bu konulara dikkat edileceğini umut ediyoruz. Şanlıurfa’ya geldiğimizden de son derece memnunuz. Önemli olan Göbeklitepe’nin tüm dünyaya ve Türkiye’ye tanıtılmasıdır” dedi.