Görkemli kaya mezarları ile Kaunos Antik Kenti'nde 3 bin yıl öncesine yolculuk

Kentin kendine has dokusu olduğuna işaret eden Işık, "Kaunos, Efes Antik Kenti gibi mermerden devasa yapıların olduğu bir yer değil. Kaunos, kendi içerisinde çok mütevazi, kendi malzemesini, kendi karakter ve kültürünü kullanan bir kent. Bu da Kaunos'u diğer kentlerden ayrıştıran bir özellik" diye konuştu.