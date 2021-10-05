Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu

İHA 05.10.2021 - 16:12 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 16:26
Pandemi kararları dolayısıyla kapalı olan İngiltere’nin Türkiye’ye gidişleri serbest bırakmasından sonra Marmaris’e gelen İngilizlerin ilk duraklarından biri yine Kızkumu Plajı oldu.
İngiliz turistler Kızkumu Plajı'nda gezerek deniz ve manzaranın keyfini çıkardı.
Allen Moore (67) burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İngiltere’den tatil için geldik, Geçen şubat rezervasyonumuzu yaptırmıştık, çok bekledik. Hükümet onay verir vermez geldik. Her yıl tatilimizi burada yapıyoruz. Doğası yangınlara rağmen hala çok güzel" dedi.
Uzun yıllardır Türkiye'de tatil yaptıklarını belirten Jennifer Ant (63) sözlerine şöyle devam etti:
"Ülkemizde çalıştığımız için yerleşemedik ancak 30 yıldır buraya tatile geliriz. Bu yıl 3 haftalığına geldik. Hükümetimiz gidebilirsiniz deyince hemen geldik. Kızkumu plajı çok güzel, çok özlemiştik"
Kızkumu’na İzmir’den eşiyle gelen Şeref Akman, "Kızkumu’na yıllar önce gelmiştik. 20 yıl olmuştur, tekrar görmek istedik" dedi.