Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu Plajı, İngiliz turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

İHA 05.10.2021 - 16:12 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 16:26

Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 1
Muğla’nın Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafedeki Orhaniye Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu Plajı, İngiliz turistlerin uğrak mekanı haline geldi.
Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 2

Pandemi kararları dolayısıyla kapalı olan İngiltere’nin Türkiye’ye gidişleri serbest bırakmasından sonra Marmaris’e gelen İngilizlerin ilk duraklarından biri yine Kızkumu Plajı oldu.

Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 3

İngiliz turistler Kızkumu Plajı'nda gezerek deniz ve manzaranın keyfini çıkardı.

Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 4

Allen Moore (67) burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İngiltere’den tatil için geldik, Geçen şubat rezervasyonumuzu yaptırmıştık, çok bekledik. Hükümet onay verir vermez geldik. Her yıl tatilimizi burada yapıyoruz. Doğası yangınlara rağmen hala çok güzel" dedi.

Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 5
İngiliz vatandaşı Elizabeth Monty, "Ben senenin 8 ayında burada yaşıyorum. Ülkemin kapılarını açma kararını geç aldığını düşünüyorum. Burası çok güzel bir yer’’ diye konuştu.
Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 6

Uzun yıllardır Türkiye'de tatil yaptıklarını belirten Jennifer Ant (63) sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde çalıştığımız için yerleşemedik ancak 30 yıldır buraya tatile geliriz. Bu yıl 3 haftalığına geldik. Hükümetimiz gidebilirsiniz deyince hemen geldik. Kızkumu plajı  çok güzel, çok özlemiştik"

Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 7

Kızkumu’na İzmir’den eşiyle gelen Şeref Akman, "Kızkumu’na yıllar önce gelmiştik. 20 yıl olmuştur, tekrar görmek istedik" dedi.

Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 8
Sahre Akman da, "Yangınlardan dolayı çok üzgünüz, ciğerlerimiz yandı. Keşke hiç olmasaydı. Hem turizme destek olalım hem de görelim dedik ve geldik" diye konuştu.
Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 9
Yaz günlerini aratmayan sıcak havanın ise yerli ve yabancı turistlerin keyiflerini yerine getirdiği gözlemlendi.
Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 10
Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 11
Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 12
Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu - 13

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