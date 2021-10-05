Görmeden dönmüyorlar: İngiliz turistlerin gözdesi Kızkumu

Allen Moore (67) burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İngiltere’den tatil için geldik, Geçen şubat rezervasyonumuzu yaptırmıştık, çok bekledik. Hükümet onay verir vermez geldik. Her yıl tatilimizi burada yapıyoruz. Doğası yangınlara rağmen hala çok güzel" dedi.