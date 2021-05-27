Gümüşhane'deki 40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefi

"İNŞALLAH SALGIN SONRASI BURASI YENİDEN İNSANLARLA DOLACAK"

Tomara Şelalesi'ne görmeye gelen Hüseyin Mercan da İstanbul'da yaşadığını ancak geçen yıldan bu yana memleketi Şiran'da kalarak zamanını burada geçirdiğini belirtti.

Tomara Şelalesi'nin ciddi manada ziyaretçi alan bir turizm alanı olduğunu aktaran Mercan, "İnsan burada huzur buluyor. Suyun olduğu yerde bereket var. Ülkenin bir çok noktasından çok sayıda ziyaretçi geliyor. Şu an kalabalık değil. İnşallah salgın sonrası burası yeniden insanlarla dolacak" ifadelerini kullandı.