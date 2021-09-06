Günde 5 bin kişi rafting yapıyor: Burası adrenalin tutkunlarının gözdesi Köprülü Kanyon

Özellikle hafta sonları, hem Antalya genelinde bulunan otellerde tatil yapan yabancı turistler hem de çevre il ve ilçelerden gelenler sıcak havada buz gibi suyun keyfini çıkarıyor.

Litvanya'dan eşiyle tatile gelen Zana Andrukiabec, "Türkiye'ye ilk defa tatile geliyoruz. Daha önce hiç rafting yapmadım. Bu benim için farklı bir deneyim olacak. Ben Litvanyalıyım, demin girdiğimiz su benim için bile soğuktu. Irmağın suyunu merak ediyorum. Şimdi kaskımızı ve can yeleklerimizi aldık. Şimdilik her şey çok iyi gidiyor" dedi.