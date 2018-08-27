Güneşin doğuşunu izlemek için Erciyes Dağı'nda 'tarifeli zirve tırmanışı' yapıyorlar

Doğaseverleri Erciyes'e davet eden Karakulak, "Kamp yaptığımız 2 bin 900 rakımlı Çobanini Vadisi karanlık bir bölge. Samanyolu galaksisini ve yıldız kaymalarını izlemek için insanlar buraya akın ediyor" dedi.

Karakulak, bugüne kadar 600'den fazla kişinin etkinlik kapsamında zirve yaptığını, çoğunun ilk kez bu kadar yüksek rakıma çıktığını söyledi.