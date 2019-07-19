Güneşin en güzel battığı yerler
ntv.com.tr
Günün en ihtişamlı saatleri güneşin yavaş yavaş alçalarak her yeri kızıla boyadığı gün batımı vakti oluyor. Bu tadına doyulmaz manzaralar dünyanın bazı köşelerinde gerek doğanın güzelliği gerekse mimari yapıların silüetleriyle birleştiğinde daha da büyüleyici görünüyor. Gezegenin en güzel gün batımlarını izleyebileceğiniz en özel lokasyonlarda kızıl tonlarda bir yolculuğa var mısınız?
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Gezegenin en güzel gün batımları doğanın sunduğu muhteşem bir gösteri niteliğinde. İşte güneşin en güzel battığı yerler...
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TAJ MAHAL, HİNDİSTAN
Gezegenin mimari şaheserlerinden biri olan Taj Mahal’in romantik hikayesi bu mermer abideyi daha da anlamlı kılıyor. Günün son saatleri geldiğinde ise bu devasa yapıt sihirli bir görünüme bürünüyor. Kubbesinin etrafından gelen güneş ışınları duvarları, minareleri ve bahçeyi yumuşacık pembe ve turuncu tonlara boyuyor.
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SANTORINI, YUNANİSTAN
Yunanistan’ın hatta Ege’nin en güzel adalarından Santorini, uçsuz bucaksızca uzanan deniz manzaralarıyla güneşin en güzel battığı yerlerden biri. Özellikle de bembeyaz evleriyle ünlü Oia kasabası her günün sonunda bu muhteşem görselliği izlemek isteyen turistlerle doluyor. Gün batımı yaklaşırken pespembe bir renk alan Ege Denizi izleyenlerin hepsinin zihinide unutulmaz bir anı bırakıyor.
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SERENGETI, TANZANYA
Serengeti'nin düzlüklerinde dolaşan zürafalar, zebralar, filler ve daha birçok vahşi hayvanın ve akasya ağaçlarının gün batımıyla siyaha dönen siletleri, canlı bir kızıla bürünen gökyüzü ile muhteşem bir kontrast oluşturuyor. Bu doğa harikası görüntüye tanıklık edebilmek için gün batımı safarilerine çıkabilir, ortalık altın ışıltılarla kaplanırken eğer şanslıysanız vahşi hayvanların silüetleriyle beraber muhteşem fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.
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KAHIRE, MISIR
Dünyanın en ünlü tarihi yapılarından Mısır Piramitleri, güneş bir alev topuna dönüşünce daha da gizemli bir görünüme kavuşuyor. Bu manzara karşısında hayranlık hissetmemek ve bu yapıların yüzyıllardır ayakta olduğunu düşünerek büyülenmemek mümkün değil.
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ATACAMA ÇÖLÜ, ŞİLİ
Gezegenin en kurak yerlerinden biri olan Atacama Çölü neredeyse ay yüzeyini andıracak kadar çorak görünüyor. Çöldeki nadir sulak bölgeler gün batımının en güzel izlendiği yerler. Bu küçük göletlerden yansıyan güneş ışıkları gerçeküstü bir manzara yaratıyor. Kumkayağı ya da gün batımı yürüyüşleri de bu gösteriyi izlemeye gelen turistlerin katılabileceği aktiviteler arasında.
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BALİ, ENDONEZYA
Bali gün batımlarının güzelliğiyle övgü toplayan bir yer ancak adanın en güzel gün batımı Jimbaran Körfezi’nde yaşanıyor. Plajda birçok leziz deniz ürününü tadabileceğiniz restoranlar da sıra sıra sizi bekliyor. Dilerseniz sadece kumsala bir sandalye çekip güneşin dalgaların arkasında yavaş yavaş alçalmasını izleyerek bu huzur veren görüntünün keyfini çıkarmanız da mümkün.
Kaynak: Brandlifemag.com