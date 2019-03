Güney Afrika'nın renkli başkenti Cape Town (Cape Town gezi rehberi)

Şehirde yeme-içme konusunda hiç sıkıntı çekmeyeceksiniz, çünkü birçok mutfağın en iyileri burada toplanmış. Waterfront’ta yer alan V&A Food Market’ta farklı standlardan birçok kültürün lezzetlerini tadabilirsiniz. Her Cumartesi Woodstock mahallesinde, Old Biscuit Mill’de kurulan tasarım ve yeme-içme pazarı da güzel bir deneyim. Bree Street ve Kloof Street başta olmak üzere şehir merkezindeki birkaç cadde modern restoranlar ve kafelerle dolu. Şehirde yaşadığım en güzel fine-dining deneyimi ise yine Old Biscuit Mill’deki ünlü Pot Luck isimli restoranda oldu.