Güney Afrika'nın renkli başkenti Cape Town (Cape Town gezi rehberi)

Cape Town şarapseverler için adeta bir cennet. Merkezin yirmi dakika uzaklığındaki Constantia bölgesi, biraz daha uzaktaki Franschhoek ve Stellenbosch bölgelerinde sizi uğrayabileceğiniz yüzlerce bağ evi ve tadıp satın alabileceğiniz birbirinden leziz sayısız şarap bekliyor. Eğer araba kiralamak istemiyorsanız, sizi Franschhoek’te gezdiren ‘Şarap Treni’ni yani Franschhoek Wine Tram’i yakalayabilirsiniz. Bu iki bölgede harika yemekler yiyebileceğiniz restoran önerilerim arasında Franschhoek’ten Protege ve Foliage’ı, Stellenbosch’ta ise Jardine’i sayabilirim.

Bu arada Cape Town’un cinleri de çok ünlü, birçok mekanda epey ekonomik bir ücret ödeyerek yerel üretilmiş cinlerin tadımına katılmanız mümkün.