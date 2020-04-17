Güney Kıbrıs'tan corona virüse karşı 'altın pasaport' kararı

Güney Kıbrıs, corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan ekonomik krizden kurtulmak için yatırım karşılığı 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi' vatandaşlığı yani Avrupa Birliği vatandaşlığı satış uygulamasını devreye sokmaya karar verdi.

ntv.com.tr 17.04.2020 - 10:02

Ekonomik darboğazdan çıkış arayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, salgına karşı bir dizi ekonomik tedbir almak zorunda kaldı.

Corona virüs nedeniyle maliyenin gelir sorunu yaşadığına işaret eden Rum basını, 'altın pasaport' olarak adlandırılan uygulamanın hayata geçirileceğini yazdı. 

Bununla ilgili bir yasa hazırlandığına işaret eden Rum basını, Paskalya sonrasında ilgili yasanın Meclis'e sunulacağını belirtti.

Rum yönetiminin, 2013'ten bugüne kadar toplamda 6 milyar 6 milyon euro karşılığında vatandaşlık verdiği kaydedildi. Bu rakamın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 1,2’sine denk geldiği ifade edildi.

AB vatandaşlığı bekleyenlerin sayısının şu anda 700 kişi olduğu belirtildi. Rum tarafından vatandaşlık almak için 2 milyon 500 bin Euro'luk yatırım yapma şartı bulunuyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER