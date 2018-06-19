Güneydoğu Asya'nın incisi Singapur (Singapur gezi rehberi)

1 MARİNA BAY Singapur oldukça popüler bir seyahat noktası. Büyük kısmı kolayca yürüyerek keşfedilebilir. Marina Bay, en gözde yerlerden biri. Fotoğrafın sağında, finans bölgesi silüetinin altında yer alan eski sömürge binaları var. Solda, yeni Singapur yükseliyor: Marina Bay Sands Hotel, dev bir alışveriş merkezi ve lotus çiçeği şeklindeki ArtScience Müzesi. SİNGAPUR'UN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZESİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

2 MARİNA BAY SANDS HOTEL Singapur’un her köşesinde muhteşem ve şık mimariyi görmek mümkün. Marina Bay Sands Hotel (MBS) şehrin yeni simgelerinden. 200 metre yükseklikteki göz alıcı kuleler, gemi şeklindeki sıradışı terasla taçlandırılmış.

3 SİNGAPUR MANZARASI Marina Bay Sands'ın terasındaki "sonsuzluk havuzu" pastanın üzerindeki çilek gibi. 57'nci katta Singapur, havuz müşterilerinin ayaklarının altında. Ancak havuza sadece otelden oda rezervasyonu yaptıranlar girebiliyor. Tek kişilik oda fiyatı ise yaklaşık 300 euro.

4 KÖRFEZ BAHÇELERİ Singapur’un yaklaşık 6 milyon nüfusu var. Oldukça yoğun inşa edilmiş ancak hala Asya’nın en yeşil kenti. Körfez Bahçeleri, şehrin en çevreci projesi. "Supertrees" yani süper ağaçlar adı verilen bu fütüristik tasarımların arasından geçen köprü 101 hektarlık kompleksin en heyecan verici görüntüsünü oluşturuyor. Yapay ağaçlar özellikle gece ışıklandırıldığında etkileyici görünüyor.

5 KÖRFEZ GÜNEY BAHÇESİ İki devasa deniz kabuğu şeklindeki seralar parkın bir parçası. “Çiçek Kubbesi” dünyanın en büyük cam seralarından biri olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi. İkinci büyük sera “Bulut Ormanı” olarak adlandırılıyor ve sisli bir yağmur ormanına ev sahipliği yapıyor. Burada çeşitli bitki örtülerini tanımak mümkün.

6 ESPLANADE TİYATROLARI Doğa aynı zamanda bu bina kompleksi için bir ilham kaynağıydı. Esplanade Tiyatroları 2 bin koltuklu tiyatro, bin 600 koltuklu bir konser salonu ve bir alışveriş merkezi barındırıyor. Şeklini, güzel tadına karşın kötü kokusuyla nam salmış durian meyvesinden alıyor. Meyve Asya’da yemek kültürünün önemli bir parçası.

7 ORCHARD ROAD Alışveriş, Singapur turistlerinin başlıca aktivitelerinden biri. Her yerde, haftanın yedi günü, sabah 10’dan akşam 10’a kadar açık ultra lüks alışveriş merkezleri var. En popüler alışveriş bölgelerinden biri, bir alışveriş merkeziden diğerine geçen Orchard Road. Dışarıdaki sıcaklığın 32, nem oranının yüzde 80 olduğu ülkede burası serinlemek için mükemmel.

8 ÇİN YENİ YILI KUTLAMALARI Singapur’da, Budistler, Müslümanlar, Hindular ve Hristiyanlar birlikte barış içinde yaşıyor. Çin Mahallesi, Küçük Hindistan ya da Arap Sokağı’nda gezintiye çıkmaya değer. Özellikle de Çin Yeni Ay Yılı kutlamaları sırasında.

9 GELENEKLER Singapur, dünyanın en zengin şehirlerinden biri. Tüm lüks yaşama rağmen, Singapur’daki günlük yaşam, sakinlerinin etnik geleneklerinden oldukça etkileniyor. Hindu tapınakları (Fotoğrafta: Sri Mariamman Tapınağı), Budist tapınakları, camileri ve kiliseleri, çok kültürlü bir arada yaşamın bariz simgeleri.

10 SOKAK LEZZETLERİ İyi yemek tutkusu, kökenleri ne olursa olsun, bütün Singapurluları birleştiriyor. Öğle yemeği molası sırasında sabırla bekleyen binlerce ofis çalışanını görebilirsiniz. Hawker yemeği olarak adlandırılan lezzetli sokak yiyeceklerini keşfedebilirsiniz. Chan Hon Meng’in Çin mahallesindeki noodle dükkanı, Michelin yıldızıyla ödüllendirildi. Soya soslu tavuğu, lezzet müfettişlerini çok memnun etti.