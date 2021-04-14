Günlük fiyatı 7 bin lira! Doluluk şimdiden yüzde 60'lara ulaştı

Her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ünlünün de mahremiyetin korunduğu villaları tercih ettiğini anlatan Temrel, villa tatilini bir kez deneyenin bir daha asla vazgeçemediğini dile getirdi.

Temrel, Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesinde villa konseptinin çok tutulduğunu ifade ederek, "Kışın dahi yüzde 60 dolan villaların, bu yaz için yüzde 100 doluluğa ulaşmasını bekliyoruz." dedi.