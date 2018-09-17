Yani Kapadokya’nın tüm turistik noktalarını gördüyseniz bile, sırf bu keyfi yeniden yaşamak için oraya geri dönme isteği duymanız şaşırtıcı değil. İşte bu yüzden, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde en güzel haline bürünen bu bölgeyi ilk kez görecekler ve geri dönecekler için minik bir rehber hazırladık. Gelin birlikte Kapadokya’nın büyüsünü en iyi duyumsayacağınız mekanlara biz göz atalım…