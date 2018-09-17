Güzel atlar diyarı Kapadokya: Nereye gitmeli? Ne yemeli? (Kapadokya gezilecek yerler)
Doğanın ince ince işlediği vadilerin, yüzyıllar öncesinden kalma yer altı şehirlerinin, leziz şarapların, otantik lezzetlerin ve güzel atların diyarı Kapadokya’nın en iyilerini Brandlifemag.com derledi...
-
1
Eğer yolunuz Kapadokya’ya bir kez düştüyse, bu mucizevi coğrafyaya aşık olmuş ve mutlaka tekrar gelmek istemişsinizdir. Evet, Kapadokya’da keşfedilecek birçok doğal güzellik ve tarihi gizem var. Ancak bunların hepsinin yanında, elinizde bölgede üretilmiş bir kadeh şarapla, vadilerin, tepelerin manzarasına dalıp gitmek de muhteşem bir huzur veriyor insana.
-
2
Yani Kapadokya’nın tüm turistik noktalarını gördüyseniz bile, sırf bu keyfi yeniden yaşamak için oraya geri dönme isteği duymanız şaşırtıcı değil. İşte bu yüzden, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde en güzel haline bürünen bu bölgeyi ilk kez görecekler ve geri dönecekler için minik bir rehber hazırladık. Gelin birlikte Kapadokya’nın büyüsünü en iyi duyumsayacağınız mekanlara biz göz atalım…
-
3
KAPADOKYA'DA GEZİLECEK YERLER
Kapadokya’da görmeniz gereken yerlerin başında UNESCO Dünya Kültür Mirası’na dahil olan Göreme Açık Hava Müzesi geliyor. Uçhisar Kalesi’nin neredeyse tüm bölgeyi ayaklarınız altına serecek panoramik manzarası kusursuz. Zelve, Dervent, Güvercinlik ve Aşk Vadileri, ayrıca gün batımında muhteşem bir kızıla bürünen Kızılçukur Vadisi de bölgenin farklı yer şekillerini görebileceğiniz noktalar. Kapadokya’da sizi uzun yürüyüşler bekliyor, en rahat ayakkabılarınızı giymeyi unutmayın!
-
4Tabii Kapadokya denince akla ilk gelen fotoğraf karelerinden, gün doğumunda yavaş yavaş göğe yükselen sıcak hava balonlarını da unutmamak gerek. Eğer bölgeyi bir de kuş bakışı izlemek isterseniz mutlaka denemelisiniz.
-
5
Yani Kapadokya’nın tüm turistik noktalarını gördüyseniz bile, sırf bu keyfi yeniden yaşamak için oraya geri dönme isteği duymanız şaşırtıcı değil. İşte bu yüzden, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde en güzel haline bürünen bu bölgeyi ilk kez görecekler ve geri dönecekler için minik bir rehber hazırladık.
-
6Gelin birlikte Kapadokya’nın büyüsünü en iyi duyumsayacağınız mekanlara biz göz atalım…
-
7
KAPADOKYA'DA NEREDE KALINIR?Göreme, Ürgüp ve Uçhisar bölgelerinde sayısız otel bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu coğrafyanın özelliğinden faydalanarak, misafirlerine kayalara oyulmuş odalarda, benzersiz bir konaklama deneyimi yaşatıyor.
-
8
ARGOS IN CAPPADOCIA
Uçhisar’da binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi ve ona bağlı mağaralar, yer altı tünelleri ve tarihi evlerden oluşan kalıntıları bir titiz restorasyonla hayata geçiren Argos in Cappadocia Kapadokya’nın tüm gizemlerini bir arada sunuyor.
-
9
-
10
MUSEUM HOTELMüze konsepti ve paha biçilmez antikalarla dekore edilmiş, 30 kaya ve geleneksel taş odası ile hizmet veren Museum Hotel de sunduğu nefes kesici manzaralarıyla akılda kalıcı bir tatil yaşatıyor.
-
11
-
12
-
13
KAPADOKYA'DA NEREDE YEMEK YENİR?Argos in Cappadocia’nın restoranı Seki, yöresel malzemeleri çağdaş yorumlar ve kendi bağlarının üzümleriyle üretilen şaraplar eşliğinde sunan, Güvercinlik Vadisi manzarasının ayaklarınızın altına serildiği bir lezzet durağı.
-
14
-
15
Muti Restaurant, kariyerini Mikla, Nuteras, PortSedef gibi yerlerde sürdürmüş Muhittin Ülkü’nün Kapadokya’ya armağanı. Ortahisar’da bulunan restoran Osmanlı ve Akdeniz mutfağını mükemmel şekilde harmanlıyor.
Son olarak Göreme’de bulunan Seten, bölgeye özgü yerel mezeleri, çorbaları ve tatlılarının yanında, hoş dekorasyonuyla mutlaka uğramanız gereken bir restoran.
-
16
KAPADOKYA'DA NEREDE ALIŞVERİŞ YAPILIR?
Kapadokya’dan şarap almadan dönmemeniz gerektiğini söylemeye gerek yok elbette. Hem tadım hem de alışveriş yapabileceğiniz Kocabağ ve Turasan şarap evlerine mutlaka uğrayın. Antika merakınız varsa Ortahisar ve Uçhisar’daki dükkanların içinde kaybolmaya zaman ayırın.
-
17Avanos’ta ise çömlek yapım atölyelerini ziyaret edebilir, eviniz için dekoratif objeler satın alabilirsiniz.
-
18