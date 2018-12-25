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Güzelliğin peşinde dünya turu

Güzelliğin her yerde bulunabileceğini göstermek için başlattığı 'The Atlas of Beauty' (Güzellik Atlası) isimli proje ile adını duyuran Romanyalı fotoğrafçı Mihaela Noroc, güzelliğin peşinde dünya turuna devam ediyor. Noroc, geçtiğimiz yıl başlattığı projesi kapsamında 60'dan fazla ülkeyi ziyaret etti. İşte Noroc'un kadrajından güzelliğin her yerde olduğunu gösteren o fotoğraflar...

  • 1

    Romanya

    Romanya

    Güzellik standartları kişiye göre büyük ölçüde değişebilir ancak samimiyet ve saf güzellik her zamanır diyen Mihaela Noroc, 'The Atlas of Beauty' (Güzellik Atlası) isimli projesi için 2 yıldır dünyayı dolaşıyor. Yüzlerce kadını fotoğraflayan Noroc amacı şöyle ifade ediyor:

    "Amacım, cazibenin güzellik standartlarında, trendlerde, parada veya ırkta değil, farklılıklarımızda olduğunu göstermek"

  • 2

    Brezilya

    Brezilya

    "Fotoğrafçılığım sayesinde, kadınlara dair medyada gördüğümüz tüm olumsuzlukları dengeleyen sıcaklık ve dinginlik hissini yaklamak istiyorum. Bence insanlar diğer kültürler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalı. Güzellik bize daha hoşgörülü olmayı öğretebilir"

  • 3

    Moldova

    Moldova
  • 4

    Letonya

    Letonya
  • 5

    Kolombiya

    Kolombiya
  • 6

    Myanmar

    Myanmar
  • 7

    Kolombiya

    Kolombiya
  • 8

    Rusya

    Rusya
  • 9

    Finlandiya

    Finlandiya
  • 10

    Kırgızistan

    Kırgızistan
  • 11

    Türkiye

    Türkiye
  • 12

    Şili

    Şili
  • 13

    Amerika Birleşik Devletleri

    Amerika Birleşik Devletleri
  • 14

    Hindistan

    Hindistan
  • 15

    Tibet

    Tibet
  • 16

    Brezilya

    Brezilya
  • 17

    Ekvador

    Ekvador
  • 18

    Kolombiya

    Kolombiya
  • 19

    Peru

    Peru
  • 20

    Myanmar

    Myanmar
  • 21

    İran

    İran
  • 22

    Gürcistan

    Gürcistan
  • 23

    Kolombiya

    Kolombiya
  • 24

    Amazon Yağmur Ormanları

    Amazon Yağmur Ormanları
  • 25

    Kolombiya

    Kolombiya
  • 26

    Romanya

    Romanya
  • 27

    Kolombiya

    Kolombiya
  • 28

    Hindistan

    Hindistan
  • 29

    Meksika

    Meksika
  • 30

    Tacikistan

    Tacikistan
  • 31

    İran

    İran
  • 32

    Yeni Zelanda

    Yeni Zelanda
  • 33

    Nepal

    Nepal
  • 34

    Hindistan

    Hindistan
  • 35

    Wakhan Koridoru / Afganistan

    Wakhan Koridoru / Afganistan
  • 36

    Moğolistan

    Moğolistan
  • 37

    Amazon Yağmur Ormanları

    Amazon Yağmur Ormanları
  • 38

    Şili

    Şili
  • 39

    Avustralya

    Avustralya
  • 40

    Küba

    Küba
  • 41

    Amerika Birleşik Devletleri

    Amerika Birleşik Devletleri
  • 42

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • 43

    Amerika Birleşik Devletleri

    Amerika Birleşik Devletleri
  • 44

    Çin

    Çin
  • 45

    Avustralya

    Avustralya
  • 46

    Çin

    Çin
  • 47

    Etiyopya

    Etiyopya
  • 48

    Hindistan

    Hindistan
  • 49

    Nepal

    Nepal
  • 50

    Kolombiya

    Kolombiya
  • 51

    Nepal

    Nepal
  • 52

    Tacikistan

    Tacikistan
  • 53

    İngiltere

    İngiltere
  • 54

    Türkiye

    Türkiye
  • 55

    Angola

    Angola
  • 56

    Endonezya

    Endonezya
  • 57

    Türkiye

    Türkiye
  • 58

    Tacikistan

    Tacikistan
  • 59

    Küba

    Küba
  • 60

    Yeni Zelanda

    Yeni Zelanda
  • 61

    Kuzey Kore

    Kuzey Kore
  • 62

    Nepal

    Nepal
  • 63

    Hindistan

    Hindistan
  • 64

    Peru

    Peru
  • 65

    Hindistan

    Hindistan
  • 66

    Özbekistan

    Özbekistan
  • 67

    Nepal

    Nepal
  • 68

    Kuzey Kore

    Kuzey Kore
  • 69

    Özbekistan

    Özbekistan
  • 70

    Moğolistan

    Moğolistan
  • 71

    Amerika Birleşik Devletleri

    Amerika Birleşik Devletleri
  • 72

    Kuzey Kore

    Kuzey Kore
  • 73

    Moğolistan

    Moğolistan
  • 74

    Tacikistan

    Tacikistan
  • 75

    Şili

    Şili
  • 76

    Nepal

    Nepal
  • 77

    Hindistan

    Hindistan
  • 78

    Amerika Birleşik Devletleri

    Amerika Birleşik Devletleri
  • 79

    Myanmar

    Myanmar
  • 80

    Singapur

    Singapur
  • 81

    Çin

    Çin
  • 82

    Peru

    Peru
  • 83

    Wakhan Koridoru / Afghanistan

    Wakhan Koridoru / Afghanistan
  • 84

    Çin

    Çin
  • 85

    Kolombiya

    Kolombiya
  • 86

    Romanya

    Romanya
  • 87

    Etiyopya

    Etiyopya
  • 88

    Küba

    Küba
  • 89

    Tacikistan

    Tacikistan
  • 90

    Ekvador

    Ekvador
  • 91

    Peru

    Peru
  • 92

    Küba

    Küba
  • 93

    Tibet

    Tibet
  • 94

    Peru

    Peru
  • 95

    Çin

    Çin
  • 96

    Wakhan Koridoru / Afganistan

    Wakhan Koridoru / Afganistan
  • 97

    Hindistan

    Hindistan
  • 98

    Romanya

    Romanya
  • 99

    Türkiye

    Türkiye
  • 100

    Romanya

    Romanya
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