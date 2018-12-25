Güzelliğin peşinde dünya turu
Güzelliğin her yerde bulunabileceğini göstermek için başlattığı 'The Atlas of Beauty' (Güzellik Atlası) isimli proje ile adını duyuran Romanyalı fotoğrafçı Mihaela Noroc, güzelliğin peşinde dünya turuna devam ediyor. Noroc, geçtiğimiz yıl başlattığı projesi kapsamında 60'dan fazla ülkeyi ziyaret etti. İşte Noroc'un kadrajından güzelliğin her yerde olduğunu gösteren o fotoğraflar...
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1
Romanya
Güzellik standartları kişiye göre büyük ölçüde değişebilir ancak samimiyet ve saf güzellik her zamanır diyen Mihaela Noroc, 'The Atlas of Beauty' (Güzellik Atlası) isimli projesi için 2 yıldır dünyayı dolaşıyor. Yüzlerce kadını fotoğraflayan Noroc amacı şöyle ifade ediyor:
"Amacım, cazibenin güzellik standartlarında, trendlerde, parada veya ırkta değil, farklılıklarımızda olduğunu göstermek"
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2
Brezilya
"Fotoğrafçılığım sayesinde, kadınlara dair medyada gördüğümüz tüm olumsuzlukları dengeleyen sıcaklık ve dinginlik hissini yaklamak istiyorum. Bence insanlar diğer kültürler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalı. Güzellik bize daha hoşgörülü olmayı öğretebilir"
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3
Moldova
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4
Letonya
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5
Kolombiya
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6
Myanmar
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7
Kolombiya
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8
Rusya
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9
Finlandiya
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10
Kırgızistan
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11
Türkiye
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12
Şili
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13
Amerika Birleşik Devletleri
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14
Hindistan
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15
Tibet
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16
Brezilya
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17
Ekvador
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18
Kolombiya
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19
Peru
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20
Myanmar
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21
İran
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22
Gürcistan
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23
Kolombiya
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24
Amazon Yağmur Ormanları
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25
Kolombiya
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26
Romanya
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27
Kolombiya
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28
Hindistan
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29
Meksika
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30
Tacikistan
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31
İran
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32
Yeni Zelanda
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33
Nepal
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34
Hindistan
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35
Wakhan Koridoru / Afganistan
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36
Moğolistan
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37
Amazon Yağmur Ormanları
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38
Şili
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39
Avustralya
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40
Küba
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41
Amerika Birleşik Devletleri
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42
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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43
Amerika Birleşik Devletleri
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44
Çin
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45
Avustralya
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46
Çin
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47
Etiyopya
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48
Hindistan
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49
Nepal
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50
Kolombiya
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51
Nepal
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52
Tacikistan
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53
İngiltere
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54
Türkiye
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55
Angola
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56
Endonezya
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57
Türkiye
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58
Tacikistan
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59
Küba
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60
Yeni Zelanda
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61
Kuzey Kore
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62
Nepal
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63
Hindistan
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64
Peru
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65
Hindistan
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66
Özbekistan
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67
Nepal
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68
Kuzey Kore
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69
Özbekistan
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70
Moğolistan
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71
Amerika Birleşik Devletleri
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72
Kuzey Kore
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73
Moğolistan
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74
Tacikistan
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75
Şili
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76
Nepal
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77
Hindistan
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78
Amerika Birleşik Devletleri
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79
Myanmar
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80
Singapur
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81
Çin
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82
Peru
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83
Wakhan Koridoru / Afghanistan
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84
Çin
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85
Kolombiya
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86
Romanya
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87
Etiyopya
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88
Küba
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89
Tacikistan
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90
Ekvador
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91
Peru
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92
Küba
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93
Tibet
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94
Peru
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95
Çin
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96
Wakhan Koridoru / Afganistan
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97
Hindistan
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98
Romanya
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99
Türkiye
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100
Romanya