Haftalığı 50 bin liraya corona virüsten uzak tatil! Rezervasyonlar yüzde 70'e ulaştı

ESNAF DURUMDAN MEMNUN

Kaş ve kırsal mahallelerindeki bu yoğunluk ilçe esnafını da memnun etti.

İlçede uzun süredir restoran işleten Tutku Demir, “Farklı yerlerden turistin gelmesi bizim için avantaj. Butik hizmet sunuyoruz. Oteller yeterince dolu ve yetişemiyor. Kaş'ın kalkınması için olumlu karşılıyorum" diye konuştu.

Bir diğer restoran işletmecisi Alparslan Akbayrak, “Bir haftalığına dahi gelseler sürekli dışarıda yiyip içtikleri için ilçe ekonomisinde hareketlilik oluyor. Memnunuz" dedi.