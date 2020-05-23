Hakkari'de 'ağlayan gelinleri' görmek için tam 3 bin rakımlı yaylaya çıkıyorlar

Ancak karşılaştıkları manzaraya hayran kaldıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Buranın güzelliğini görmek için geldik. Arazi şartları zor ama tabiat harika. Bütün zorluğa değdi. Burada olmak güzel ve mutluluk verici. Biraz yorulduk ama karşılaştığımız güzellik yorgunluğumuzu unutturdu. Herkesi bu doğa güzelliklerini görmeye davet ediyorum"