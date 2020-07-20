Hakkari'de canlanan yaban hayatı fotokapanlarla böyle görüntülendi

Bölgeye huzurun hakim olduğunun göstergesi olan yaban hayvanlarının korunması ve doğal yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla jandarma, polis, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışma yürüttü.

Hakkari Üniversitesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği çalışmalarda, bölgedeki köyleri ziyaret eden ekipler, doğanın ve yaban hayvanlarının korunmasına yönelik bilgilendirdi.