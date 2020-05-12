Hakkari'de Zap Vadisi, ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor

"FOTOĞRAFÇILAR İÇİN İNANILMAZ BİR YER"

Vadinin güzelliğiyle kente gelenleri cezbettiğini anlatan Tansu, şöyle devam etti:

"Buradaki dağlar 3 bin rakımdan yüksek. Bu vadinin çoğu yerinde yaşam var. Çok çeşitli endemik türler barındırıyor. Sürüngenler, kuşlar, böcekler, tırtıllar, kelebekler yaşam buluyor. Fotoğrafçılar için yaşam, doğa ve makro çekimler için Hakkari inanılmaz bir yer"