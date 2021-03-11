Hakkarili gençler profesyonel kayak takımlarıyla kaymanın keyfini yaşadı

Yarışmada birinci gelen kişiye kupasını veren Belediye Başkanı Saklı, “Kayalar köyündeki sevgili arkadaşlarımız, bölgedeki zorluklarını kendi cesaretleri ve becerileriyle zevke ve spora çevirmişler. Elimizde olan bu kayak takımları köylülerin kendi icadı ve bunlarla kaymak biraz da marifet ve ustalık isteyen bir iş. Normalde bu teknolojik imkanlarla herkes bir şekilde kayar fakat bu tahta kayaklarla kaymak marifet isteyen bir şey. Biz buradan Kayak Federasyonu Başkanı'mıza özellikle sesleniyoruz. Şemdinli’de özellikle bu başarıyı elde eden bu arkadaşlarımızın enerjisinin önüne geçmemek adına bu arkadaşlarımızın daha da iyi yerlere gelmesi için mutlaka kayak merkezinin açılması lazım. Buradaki arkadaşların temennisi de bu yönde" diye konuştu.