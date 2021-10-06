Hakkari'nin 'Düşünen Maymun' kayaları şaşırtıyor

Bartın, Yüksekova'nın görülmesi gereken birçok güzelliği olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgemizde görülmesi gereken birçok güzel, ilginç ve gizemli doğal alanların olduğuna çok kez şahit oldum. Böyle durumlarla karşılaşmayı umut ederek gezilerimize devam edeceğiz"