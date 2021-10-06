Hakkari'nin 'Düşünen Maymun' kayaları şaşırtıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık, hem şaşırtıyor hem de ilgi çekiyor.

İHA 06.10.2021 - 15:17

Hakkari'nin 'Düşünen Maymun' kayaları şaşırtıyor - 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İnanlı Köyü'ndeki 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık, görenleri şaşırtıyor.

Hakkari'nin 'Düşünen Maymun' kayaları şaşırtıyor - 2

Doğada karşılaştığı güzellikleri ve ilginç anları fotoğraflayan fotoğrafçı Ümit Bartın, büyük bir kayalığın oluşturduğu maymun görüntüsünü kayıt altına aldı. 

Hakkari'nin 'Düşünen Maymun' kayaları şaşırtıyor - 3

Maymuna benzeyen kayalık karşısında şaşkına döndüğünü belirten Ümit Bartın, “Yüksekova’nın İnanlı köyüne doğru yol alırken, köyün güzel manzarası karşısında mest oldum. Köy insanıyla sohbet ederek gezimi tamamlamaya çalışıyordum. Köyün sonunda görünen büyük bir kayalık dikkatimi çekti. Biraz şaşırarak doğal olan bu ilginç kayalığı fotoğraflamaya başladım. Böyle güzel ve ilginç bir oluşumun karşısında çok mutlu oldum" dedi.

Hakkari'nin 'Düşünen Maymun' kayaları şaşırtıyor - 4

Bartın, Yüksekova'nın görülmesi gereken birçok güzelliği olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgemizde görülmesi gereken birçok güzel, ilginç ve gizemli doğal alanların olduğuna çok kez şahit oldum. Böyle durumlarla karşılaşmayı umut ederek gezilerimize devam edeceğiz"

Hakkari'nin 'Düşünen Maymun' kayaları şaşırtıyor - 5
Hakkari'nin 'Düşünen Maymun' kayaları şaşırtıyor - 6

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