Hakkari'nin 'Düşünen Maymun' kayaları şaşırtıyor

İHA 06.10.2021 - 15:17
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İnanlı Köyü'ndeki 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık, görenleri şaşırtıyor.
Doğada karşılaştığı güzellikleri ve ilginç anları fotoğraflayan fotoğrafçı Ümit Bartın, büyük bir kayalığın oluşturduğu maymun görüntüsünü kayıt altına aldı.
Maymuna benzeyen kayalık karşısında şaşkına döndüğünü belirten Ümit Bartın, “Yüksekova’nın İnanlı köyüne doğru yol alırken, köyün güzel manzarası karşısında mest oldum. Köy insanıyla sohbet ederek gezimi tamamlamaya çalışıyordum. Köyün sonunda görünen büyük bir kayalık dikkatimi çekti. Biraz şaşırarak doğal olan bu ilginç kayalığı fotoğraflamaya başladım. Böyle güzel ve ilginç bir oluşumun karşısında çok mutlu oldum" dedi.
Bartın, Yüksekova'nın görülmesi gereken birçok güzelliği olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:
"Bölgemizde görülmesi gereken birçok güzel, ilginç ve gizemli doğal alanların olduğuna çok kez şahit oldum. Böyle durumlarla karşılaşmayı umut ederek gezilerimize devam edeceğiz"